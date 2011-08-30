'CHP'deki yolsuzlukları unutturmaya çalışıyor'

T24 - Deniz Feneri davası savcılarının görevden alınmasıyla ilgili hükümeti sorumlu tutarak çok sayıda soru yönelten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Adalet Bakanı Sadullah Ergin'den geldi.



Savcıların alınan bir kararı tahrif ettikleri iddiası nedeniyle görevden alındığını açıklayan Bakan Ergin, Başbakan'a yönelik suçlamara karşılık verdi.



CHP liderinin partisindeki yolsuzluk iddialarını perdelemek için bu konunun üzerine gittiğini savunan Bakan Ergin'den de Kılıçdaroğlu'na "Soruşturmanın içeriğini nasıl bildiği" başta olmak üzere çok sayıda soru geldi.



Deniz Feneri tartışmalarının hedefindeki isimlerden Bakan Ergin Hatay'da konuştu. Ergin Deniz Feneri savcılarının görevden alınmasıyla ilgili şu ayrıntılı açıklamayı yaptı:



''Soruşturulan kişilerin avukatları HSYK'ya soruşturma savcılarını şikayet etti. Bu şikayet içerisinde kayda değer bulunan husus, Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir kararın, soruşturma savcıları tarafından değiştirildiği, tahrifat yapıldığı ve bu tahrifatla işlem yapıldığı iddiası. Bunun üzerine HSYK konunun incelenmesini ve gerek görülmesi halinde soruşturulmasını içeren bir karar aldı. Ben de Adalet Bakanı olarak, HSYK başkanı sıfatıyla bu soruşturma kararına onay verdim."





'Adalet Bakanı burnunu neden soktu'



Bakan Ergin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, ''Sayın Başbakan ve Adalet Bakanı bu soruşturmaya burunlarını niçin sokmuşlardır'' sorusunu da kendisi hatırlatarak şu yanıtı verdi:



''Adalet Bakanı, Anayasa gereği soruşturma kararına onay veren makamdır ve müdahalesi bununla sınırlıdır. Sayın Başbakanımızın en ufak bir dahli söz konusu değildir olamaz zaten."





Ergin'den Kılıçdaroğlu'na 'Nasıl gördün'



Soruşturmayla ilgisini bu sözlerle anlatan Bakan Ergin bu kez Kılıçdaroğlu'na birçok soru yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun 'Ben bu dosyayı inceledim. İçerisinde çok ciddi deliller var. Onun için ciddi bir dosyadır" sözlerini hatırlatan Ergin'in soruları şöyle:



- Soruşturulan kişilerin kendilerinin bilmediği, delil ve iddialar soruşturmaya muhatap olan kişilerin avukatlarından saklanan belgeleri ve dosya içeriğini sayın Kılıçdaroğlu nasıl görmüştür? Nasıl bunları incelemiştir ve bunların ciddi delil olduğuna nasıl kanaat getirmiştir?



- Bu dosya içerisinden sayın Kılıçdaroğlu'na servis mi yapılmaktadır, yoksa gerçekten Kılıçdaroğlu, bu dosyanın içeriğini bilmemekle beraber kamuoyu oluşturmak amacıyla gerçeğe aykırı beyanda mı bulunmuştur?







'Partisindeki yolsuzluğu perdeliyor'



Ana muhalefet partisinin sık sık "soruşturmalara müdahil olmayın" uyarılarına karşın tersini yaptığını örneklerle anlatan Bakan Ergin özeleştiri yapmalarını istedi.



Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması yaptığı toplantıda soru almamasını da manidar bulan Bakan Ergin, Ankara il başkanının istifasına neden olan yolsuzluk iddiasını hatırlattı, o olayın perdelenmek istendiğini savundu.





Kılıçdaroğlu süre vermişti



Deniz Feneri e.V. davasında savcıların görevden alınmasına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'a sorular yöneltmiş, 48 saat içinde yanıt alamayınca bu kez yazılı bir açıklama ile o soruları tekrarlamıştı. Kılıçdaroğlu sorulara istediği yanıtları alana kadar 48 saatte bir tekrarlayacak.





