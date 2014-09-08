CHP'de zafer müftünün, Kılıçdaroğlu'nun listesini 4 isim deldi

Yaklaşık 20 saat süren CHP Parti Meclisi seçimlerinde delegenin en çok istediği isim İstanbul Milletvekili, emekli müftü, CHP’nin Üsküdar belediye başkan adayı İhsan Özkes oldu. Delege, Özkes seçimiyle, “Biz mütedeyyin seçmene kendi kadrolarımızla ulaşabiliriz. Sağdan transfere gerek yok” mesajını verdi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Erdoğan Toprak ise üzeri en fazla çizilen isim oldu. 297 oy alan Toprak PM’ye giremedi.

Okan Konuralp’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, CHP’nin 18’inci Olağanüstü Kurultayı dün sabah 05.00 sularında tamamlanan Parti Meclisi (PM) seçimleriyle sona erdi. Yaklaşık 20 saat süren seçimler, eski PM’ye göre ‘biraz’ daha sol bir PM profilinin oluşmasıyla sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimlerde 1218 delegeden 1121’i oy kulandı; 976 oy geçerli, 145 oy geçersiz sayıldı. İstanbul Milletvekili, emekli müftü, CHP’nin Üsküdar Belediye Başkan Adayı İhsan Özkes’in geçerli oyun 665’ni alarak ilk sıradan PM’ye girmesi ise seçimlerin en önemli sürprizlerinden biri oldu. Özkes’e verilen destek “Delege ‘Biz mütedeyyin, muhafazakâr seçmene kendi kadrolarımızla da ulaşabiliriz. Sağdan transferlere gerek yok. Kazanamasa bile Üsküdar’da gösterdiği başarı bunun kanıtı’ dedi” sözleriyle yorumlandı. 2’nci kez PM’ye giren emekli Müftü İhsan Özkes, 2002’de de CHP’den milletvekili aday adayı olmuş, daha sonra görevine geri dönmüştü. Prof. Dr. Türkan Saylan’ın cenazesindeki konuşmasıyla gündeme gelen Özkes, “Umarız merhumenin bıraktığı yerden hizmet bayrağını devralacak nice Türkan Saylan’lar çıkacaktır” demişti. Son genel seçimlerde milletvekili seçilen Özkes, AKP’nin ‘İslam’, ‘muhafazakârlık’ gibi başlıklar altındaki bazı söylem ve uygulamalarına yönelik sert muhalefetiyle tanınıyor.

Cemaat ve İhsanoğlu etkisi

Delegeler, Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Erdoğan Toprak’ı ise PM dışında bıraktı. Üzeri en çok çizilen isim olan Toprak, 297 oyda kaldı. Partinin ‘sağ’ açılımının sorumluları arasında görülen, Fethullah Gülen Cemaati ile CHP arasında köprü kurduğu iddialarının muhatabı olan Toprak, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de öne çıkan bir isimdi. Parti kamuoyunda Toprak’a yakın bir isim olarak kabul edilen Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım da Bilim Yönetim Kültür Platformu listesinden ‘kazanamayan’ isimdi. Böylelikle Kılıçdaroğlu’nun listesinden aday olup, kazanamayan 2 Genel Başkan Yardımcısı Toprak ve Yıldırım oldu. Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ile Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı’nın da eklenmesiyle birlikte 4 genel başkan yardımcısı PM dışında kalmış oldu.

Tekin ve Tanrıkulu az oyla

Genel Sekreter Gürsel Tekin, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, MYK görevleri olup da en az oy alan 2 isim oldu. Tekin ve Tanrıkulu’nun kurmayları, güçlü oldukları illerin oy kullandığı sandıklardan oylar geldikçe rahatladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da 45’inci sıradan PM’ye girmeyi başardı. PM’ye giren milletvekilleri ise şöyle: İhsan Özkes, Şafak Pavey, Veli Ağbaba, Durdu Özbolat, Haluk Koç, Volkan Canalioğlu, Kadir Gökmen Öğüt, İlhan Cihaner, İdris Yıldız, Levent Gök, Özgür Özel, Mehmet Ali Susam, Candan Yüceer, Faik Öztrak, Bülent Tezcan, Aytun Çıray, Sena Kaleli, Engin Özkoç, Gürkut Acar, Sezgin Tanrıkulu, Gürsel Tekin, Alaattin Yüksel, Bülent Kuşoğlu, Aykut Erdoğdu.

‘Süreç’ten çizilen

Kılıçdaroğlu’nun listesinde olup da kazanamayan bir diğer önemli isim ise Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilmesine kesin gözüyle bakılan emekli Büyükelçi Murat Özçelik oldu. Eski Kamu Güvenliği Müsteşarı olan ve Çözüm Süreci’nin mimarları arasında gösterilen Özçelik, PM’ye girmeyi başaramadı. Özçelik ağırlıklı olarak iki önemli grup tarafından çizildi. ‘Kürt Sorunu’ konusundaki tecrübesi nedeniyle, partinin sorunla yakından ilgilenenlerin mensubu olduğu gruptan bazı isimler, Özçelik’i çizerek tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun yollarını ayırdığı ve yerine Özçelik’i düşündüğü Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu’na yakın küçük bir milletvekili grubu da Özçelik’i çizdi. Özçelik 10 oy daha alabilse PM üyesi olabilecekti. Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer alıp kazanamayan 3’üncü ve son isim ise eski Muş Milletvekili Zeki Eker oldu.

Cinsiyet kotasından

Kurultayın en tartışılan isimlerinden Saadet Partisi kökenli Mehmet Bekaroğlu da Bilim Yönetim Kültür Platformu’ndan ‘cinsiyet kotası’ uygulanarak PM’ye girdi. Kadınlar düşünülerek, tüzük maddesi yapılan cinsiyet kotasını, ‘erkek’ adaylar için kullanan Kılıçdaroğlu, Bekaroğlu’yla birlikte Sencer Ayata ve Burhan Şenatalar’ı gösterdi. Diğer 9 isim de kadın olunca, ‘cinsiyet kotası’ erkekler lehine kullanıldı. Oysa Bekaroğlu ‘507’ oyla son sırada yer almıştı.

Yeni yüzler

Hürriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu da PM’ye giren isimler arasında yer aldı. Berberoğlu 408 oy aldı. Berberoğlu ile birlikte yeni PM’nin gazeteci kökenli 2’nci ismi ise Ergenekon davasından uzun süre tutuklu kalan Tuncay Özkan oldu. Muharrem İnce’nin de listesinde yer alan Özkan, 605 oyla 4’üncü sıradan PM’ye girdi. Gençlik kotasından PM’ye giren 28 yaşındaki Diyarbakır Bismil ilçesi doğumlu İrfan Önal’ın da CHP’nin Kürt Gençleri ile kuracağı ilişkide rol üstleneceği öğrenildi. PM’nin en genç ismi ise 22 yaşındaki Bilkent Üniversitesi mezunu Ezgi Akar oldu.

Delme değil revize edilme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 52 kişilik anahtar listesinden 3 ismin PM dışında kalması ise ‘Listenin delinmesi’ olarak değil ‘Listenin delege tarafından revize edilmesi’ olarak nitelendirildi. Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almayan ancak “Kendisinin yanındayız” propagandasıyla delegeden oy isteyen, ‘partinin solcu milletvekilleri’ arasında sayılan Özgür Özel (482) ve Aykut Erdoğdu (350) PM’ye girmeyi başardı. PM’ye girmeyi başaran bir diğer isim de Fikri Sağlar oldu. Sağlar, 2012 seçimlerinde de Kılıçdaroğlu’nun listesini delmeyi başarmıştı. Genel Başkan Adayı Muharrem İnce’nin yanı sıra dağıtılan diğer ‘Sol’ anahtar listelerde de kendisine yer bulan Sağlar, parti delegesinin 3’üncü sol isim tercihi oldu. Örgütün tecrübeli isimlerinden Ali Özcan ise PM seçimlerini kazanmasına rağmen ‘cinsiyet’ kotası nedeniyle yerini Oyuncular Sendikası’nın avukatı Sera Kadıgil’e bıraktı. Kadıgil, Gençlik Kolları Genel Merkez Yönetimi’nin önerdiği bir isimdi. Böylelikle, Kılıçdaroğlu’nun genel başkan adaylığı konuşmasını, “İzlediği sağa açılım politikalarında ısrar ediyor” şeklinde değerlendiren, tepkisini de genel başkan seçimlerinde oy vermeyerek gösteren yaklaşık 80 kadar delege, PM seçimlerinin belirleyeni oldu. Delegeler, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini, listesi dışındaki ‘solcu’ isimlerle tahkim ederek destekledi.