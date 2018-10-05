CHP'de yerel seçim adayları belli oluyor; partilerin paylaşamadığı üç şehir için hangi isimler konuşuluyor?

CHP’de yerel seçim öncesi birçok aday ismi kulislere yansırken en çok üç büyük kentte kimlerin yarışa gireceği merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anketlerden çıkan bazı isimlerle görüştüğü öğrenilirken, partiler arasında paylaşılamayan büyük şehirlerden Ankara için Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ismine sıcak baktığı konuşuluyor. İstanbul için ise Akif Hamzaçebi ve Gürsel Tekin'in yanı sıra Ümit Boyner'in de ismi anılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından kulislerde konuşulan isimler arasında İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve iş insanı Hasan Bayraklı yer alıyor.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın kulis haberine göre, Mart 2019’da yapılacak yerel seçim öncesi CHP ’nin iddialı olduğu kentlerde aday isimleri üzerine arayış başlarken, kulisler de hareketlendi. CHP aday profilini ‘kentle ilgili hayali, başarı hikâyesi olan, örgütün üzerinde uzlaştığı, yerel ve bölgesel dengelere uygun, bölgenin sosyolojik dokusunu temsil edecek’ isimler olarak belirlemişti.

Melih Gökçek’in ayrılması ve MHP’nin AKP’ye büyükşehirler için ittifak önerisinin ardından Ankara’da yerel dengeler değişti. Kulislerde ittifak oylarını kesebilecek ismin 2014’te de aday olan Mansur Yavaş olduğu konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun da Yavaş’a sıcak baktığı ancak Yavaş’ın CHP ve İyi Parti’nin ortak adayı olarak yarışa girmek istediği belirtiliyor. Yavaş isminin öne çıkmasından parti örgütünün rahatsız olduğu da öne sürülüyor. Eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ise hâlâ güçlü isimlerden.

Kılıçdaroğlu ile görüştü

İzmir’de ise Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun bir daha aday olmayacağını açıklamasının ardından bu koltuğa hazırlanan isimler arasında İzmir Milletvekili Kamil Oktay Sındır, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve iş insanı Hasan Bayraklı yer alıyor.

Kocaoğlu’nun ise Genel Merkez’den gelecek teklife kapıyı kapatmadığı biliniyor. İzmir için en güçlü adayın ise 1999’dan bu yana Narlıdere Belediye Başkanlığı yapan Abdül Batur olduğu konuşuluyor. Abdül Batur, Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz haftalarda uzun bir görüşme yaptı.

Muğla'ya Tekirdağ'dan aday

CHP’nin güçlü olduğu illerden biri de Muğla. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday adaylığını açıklamıştı. Mevcut Belediye Başkanı Osman Gürün ise bir kez daha adaylığa hazırlanırken, kulislerde süpriz isim telaffuz edilmeye başlandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya’nın Muğla için en güçlü isim olduğu belirtiliyor. Karakaya’nın Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü konuşuluyor.

Antalya'da üç isim

CHP’nin iddialı olduğu illerden Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için hazırlanıyor. Kulislerde Böcek’in isminin diğer adaylara göre önde olduğu ifade ediliyor.

Anketler kaplan dedi

Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’ın büyükşehir belediye başkanlığına adaylığına garanti gözüyle bakılırken, Kocaeli anketlerinde yine milletvekili olan Fatma Hürriyet Kaplan’ın isminin çıktığı ve aday gösterileceği konuşuluyor.

Bolu için Tanju Özcan, Bursa için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in adı geçiyor. Bozbey’in büyükşehir belediye başkanlığı istememesine rağmen Bursa’da yapılan ankette önde çıktığı ifade ediliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yılmaz Büyükerşen’in kararı bekleniyor. Aydın’da Özlem Çerçioğlu, Hatay’da Lütfi Savaş, Edirne’de Recep Gürkan, Giresun’da Kerim Aksu, Sinop’ta Baki Ergül ile devam edilmesi gündemde.

İstanbul'da durum

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Bugün AK Parti’nin 25 yıllık İstanbul saltanatını yıkan birisi doğal cumhurbaşkanı adayıdır” demişti. İstanbul’da ilk olarak Genel Sekreter Akif Hamzaçebi adaylığını açıklamıştı. Gürsel Tekin’in de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için uzun süredir çalıştığı biliniyor. Tekin özellikle sağ oyların yüksek olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor. Kulislerde Ümit Boyner’in ismi de dolaşıyor. Mustafa Sarıgül’ün Eyüpsultan Belediyesi başkan adayı olacağı belirtilirken, kazanılabilecek ilçelerde kadın adaylar gösterilmesi planlanıyor. Daha önce genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Yasemin Öney Cankurtaran’ın Beşiktaş’a belediye başkan adayı olabileceği konuşuluyor.