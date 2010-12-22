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Politika

CHP'DE YENİ YÖNETİM CUMARTESİ BELLİ OLUYOR ANKARA (A.A)

22 Aralık 2010 13:36

-CHP'DE YENİ YÖNETİM CUMARTESİ BELLİ OLUYOR ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - CHP'de, 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan yeni Parti Meclisi (PM), cumartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.  CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun yeni seçilen PM üyelerini kutlayarak, cumartesi günü toplantıya çağırdı. PM üyelerinin saat 12.00'da düzenlenecek toplantı öncesi, 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün 37. ölüm yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacağı bildirildi.  Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, PM toplantısında bir sunum yapacağı ve CHP tüzüğü uyarınca yeni yönetime görevlendirmeler hakkında PM üyelerine bilgi vereceği kaydedildi.

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