CHP'de yeni 'telekulak' iddiası

CHP Genel Saymanı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Sözcüsü Mustafa Özyürek, CHP Genel Merkez Binası'nda "dinleme cihazı bulunduğunu" söyledi.



Özyürek, parti genel merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "bir MYK üyesinin odasında buldukları cihazı uzmanlara incelettiklerini ve dinleme amacıyla kullanıldığını öğrendiklerini" söyledi.

Dinleme iddiaları üzerine genel merkezde zaman zaman arama yaptıklarını anlatan Özyürek, söz konusu cihazın bir MYK üyesinin odasında bulunduğunu ifade etti.



Uzmanların "böcek" olarak tabir ettikleri dinleme cihazıyla ilgili polise herhangi bir başvuru yapmadıklarını kaydeden Özyürek, "CHP'nin kimseden gizleyecek bir şeyi yok ama habersiz, izinsiz dinleme, insan haklarına aykırı, haberleşme özgürlüğüne aykırı bir harekettir. Hükümet bu yasadışı dinlemeyi önleyebilir ve önlemelidir" dedi.

Özyürek, genel merkez binasında zaman zaman araştırma yaptıklarını ve kendi önlemlerini kendileri almaya çalıştıklarını da ifade etti.



Özyürek isim vermedi ama dinleme cihazının ise CHP MYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu'nun sekreterinin odasında bulunduğu iddia edildi.



Milletvekilleri tepkili



CHP'li milletvekili Şahin Mengü, "Bu bir skandaldır, bunun Watergate skandalından h,çbir farkı yoktur" derken Kart da "Türkiye'de kamu yönetiminin bittiği bir aşamadayız. Bu hukuk devleti adına gerçekten bir skandaldır" dedi.



Dinleme olayına sert tepki gösteren Atilla Kart da şunları söyledi: "Bugün gazetelerin manşetlerinde Adalat Bakanlığı bürokratlarının yaptığı suç duyurusu gündeme getirildi. Geçen yasama döneminde de bu konuyu hatırlattık. AKP hükümeti Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde kendi devletini kuruyor. Bunun en önemli ayağını da iletişimde yapıyor. Adalaet Bakanlığı ve hükümet genel dinleme yapma yetkisini sonuna kadar zorluyor öbür yandan jandarmanın yetkisini kısıyor. Her ikisi de yanlış."



'Emniyet'ten kuşkuluyuz'



Dinlemenin herhangi bir devlet dairesinin tek başına yapamayacağı bir iş olduğunu söyleyen Kart, "Türkiye'de kamu yönetiminin bittiği aşamadayız. CHP'ye bu tür girişimlerin yapıldığına daha önce de şüphe ediyorduk. Bunun sorumlusu iktidardır" diye konuştu. CHP'nin neden konuyla ilgili polise başvurmadığı yönündeki soruya karşılık olarak Kart, CHP'nin Emniyet'in tamamı açısından kuşku taşıdığını söyledi.



Sav da dinlenildiğini iddia etmişti



Daha önce de CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın yasa dışı bir şekilde dinlendiği iddiası gündeme gelmiş ve bu konudaki açıklamalar tartışma yaratmıştı.









