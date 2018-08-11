CHP'de yeni MYK'nin şifreleri: Ekonomi öncelikli, yerel seçimlerde soldan isimler

Olağanüstü kurultay tartışmalarının ardından MYK’da değişiklik kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partim Meclisi (PM)’nden 19 ismi yakın çalışma arkadaşı olarak belirledi. MYK’daki revizyonda 5 genel başkan yardımcısının yerine 6 yeni isim geldi. CHP Genel Sekreteri, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile 13 isim ise yerlerini korudu. Kadın, gençlik ve tarım konularında üç yeni 3 yeni Genel Başkan Yardımcılığı eklendi. Ekonomi Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, parti sözcüsü oldu. Kılıçdraroğlu’nun bu tercihle CHP’nin bundan sonraki süreçte ekonomi konusuna öncelik vereceği biçiminde yorumlandı.

MYK’da Bülent Tezcan, Haluk Koç, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak ve dış politikadan sorumlu Öztürk Yılmaz’la yollar ayrıldı. Kılıçdaroğlu 18 olan üye sayısını 19’a çıkardı. Gençlik politikaları Yunus Emre, Kadın politikaları Lale Karabıyık, Tarım Politikaları ve Tarım örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı da Orhan Sarıbal getirildi. Böylelikle, tarım için ayrı bir genel başkan yardımcılığı ihdas edilmiş oldu.

İstanbul ağırlıklı yerel seçim rotası ve sol vurgusu

Partiyi sağa çekmekle eleştirilen Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sında sol isimler dikkat çekiyor. 2011'de CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan ve Mayıs 2012'de İstanbul İl Kongresinde İl Başkanı seçilen Oğuz Kaan Salıcı, son kongrede İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu desteklemişti. Salıcı, yeni MYK’de örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Böylelikle, Salıcı’nın kısa bir süre sonra İstanbul ağırlıklı olmak üzere tüm örgütlerde yerel seçim startı vermesi bekleniyor.

47’lilerden Sarıbal’a önemli görev

MYK’da tarım alanında ihdas edilen koltuğa Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal getirildi. Sarıbal, CHP’nin geçtiğimiz Mart ayında yapılan Tüzük Kurultayı öncesinde “Demokratik Tüzük, Demokratik CHP, Demokratik Türkiye” başlıklı bildiriye imza atmıştı. CHP’de son yıllarda yıldızı parlayan isimlerden, CHP tarihi ve sosyal demokrasi üzerine Türkiye'de ve yurtdışında birçok kitabı ve makalesi yayımlanan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Üyesi, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Gençlik Politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı oldu.

Yeni MYK’de eğitim politikalarının emanet edildiği Yıldırım Kaya, Eğitim Sen'in kurucusu ve ilk Genel Başkanı, ÖDP kurucuları arasında yer alan bir isim.

CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, idari ve mali işlerden sorumlu, PM’nin en genç üyesi Gökçe Gökçen İnsan haklarından sorumlu oldular.

Öztürk Yılmaz’ın yerine aynı göreve emekli büyükelçi, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz devraldı. Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Fethi Açıkel, Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gülizar Biçer Karaca yerlerini koruyan isimler