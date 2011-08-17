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Politika

CHP'de yeni MYK'da 9 yeni isim ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 17:21

-CHP'de yeni MYK'da 9 yeni isim ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinde 9 yeni isim yer alırken, üye sayısı ise 17'den 16'ya düşürüldü.  Önceki MYK'da Gürsel Tekin tarafından yürütülen Örgütlenme ve Örgüt Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Nihat Matkap getirildi.  Yeni MYK'da Gürsel Tekin, daha önce Erdoğan Toprak'ın sorumlu olduğu Tanıtım Basın ve Propaganda'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Toprak ise daha önce Hurşit Güneş'in yürüttüğü İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeni MYK'da Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil'in yeri değişmedi.  Eski büyükelçilerden Osman Korutürk'ün yürüttüğü Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na yine eski büyükelçilerden olan Faruk Loğoğlu getirildi.  Daha önce Süheyl Batum'un üstlendiği Seçim ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcığı'na ise Atilla Emek getirildi. Önceki MYK'da Volkan Canalioğlu'nun sorumlu olduğu Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın oldu.  Yeni MYK'da 10 milletvekili yer aldı. MYK'da daha önce 3 olan kadın üye sayısı ise 4'e yükseldi. MYK'ya 9 yeni isim girdi.  Nihat Matkap, Atilla Emek, Gökhan Günaydın, Yakup Akaya, Faruk Loğoğlu, Birgül Ayman Güler, M. Zeki Gündüz, Perihan Sarı, Ayten Kayalıoğlu MYK'ya giren yeni isimler olurken Hurşit Güneş, Süheyl Batum, Volkan Canalioğlu, Umut Oran, İzzet Çetin, Osman Korutürk, Gülsün Bilgehan, Engin Altay, Alaattin Yüksel, Sena Kaleli MYK dışında kaldı.

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