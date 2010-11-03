-CHP'DE YENİ MYK YARIN TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen yeni MYK'nın, yarın saat 11.00'da toplanacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu tarafından yeni MYK'da Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü olarak görevlendirilen Süheyl Batum, parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, MYK'nın yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacağını söyledi. Batum, kendilerine destek için parti genel merkezi önüne gelen partililere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu desteklerini sürdürmelerini istedi.