T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'DE YENİ MYK YARIN TOPLANACAK ANKARA (A.A)

03 Kasım 2010 23:43

-CHP'DE YENİ MYK YARIN TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilen yeni MYK'nın, yarın saat 11.00'da toplanacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu tarafından yeni MYK'da Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü olarak görevlendirilen Süheyl Batum, parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, MYK'nın yarın saat 11.00'de Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacağını söyledi. Batum, kendilerine destek için parti genel merkezi önüne gelen partililere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu desteklerini sürdürmelerini istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24