CHP'de vekillik kuyruğu; 22 il, onlarca ilçe başkanı istifa etti

CHP'de milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının istifa süreleri dün doldu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 22 il başkanı milletvekili adayı olabilmek için görevini bıraktı. İstanbul'da 11, İzmir'de 5, Ankara'da 4 olmak üzere onlarca ilçe başkanı da vekillik kuyruğuna girdi.

Türkiye 2015 yılında hayati önemde bir seçime gidiyor. CHP yönetimi de hem teşkilatları daha erken yenileyebilmek hem de aday adaylarının çalışmasına olanak sağlamak için 81 ile genelge gönderdi ve milletvekili aday adayı olmak isteyen il ve ilçe yöneticilerinin 25 Aralık 2014 tarihine kadar istifalarını sunmalarını istedi. Bu kapsamda CHP teşkilatlarında istifa furyası yaşandı.

Ercan Sarıkaya’nın Radikal’deki haberine göre, partililer vekil adayı olabilmek için genel merkezde son ana kadar kulis çalışması yürütürken, olur alanlar görevlerinden bir bir istifa etti. Başta İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana olmak üzere birçok il başkanı vekil olabilmek için görevini bıraktı.

22 il başkanı istifa etti

Gelecek yıl yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen başta İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı olmak üzere 22 il başkanı görevini bıraktı. Salıcı’nın yanı sıra istifa furyasına katılan il başkanları şöyle:

“İzmir İl Başkanı Ali Engin, Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz, Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Ordu İl Başkanı Osman Güngör, Balıkesir İl Başkanı Muzaffer Mavuk, Zonguldak İl Başkanı Harun Akın, Tokat İl Başkanı Duran Kum, Giresun İl Başkanı Eşref Karaibrahim, Sinop İl Başkanı Mustafa Acun, Gaziantep İl Başkanı Mehmet Gökdağ, Kocaeli İl Başkanı Yalçın Kuşkan, Bilecik İl Başkanı Ali Çağatay Karaahmet, Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, Burdur İl Başkanı Süleyman Erman, Adana İl Başkanı Orhan Sümer, Bursa İl Başkanı Metin Çelik, Hatay İl Başkanı Servet Mullaoğlu, Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, Samsun İl Başkanı Mehmet Atalay Yozgat İl Başkanı Onur Kaytan ile Aydın İl Yöneticisi Nilüfer Ünivar Gaziantep İl Başkan Yardımcıları Erdal Geçit, Burhan Tanrıöver, İl Sekreteri Müjgan Bilen ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadettin Koyun, Samsun Başkan Yardımcısı Şevki Yılmaz ve İl Sekreteri Neslihan Hancıoğlu milletvekili aday adayı olabilmek için görevlerinden istifa etti.

Bingöl İl Başkanı İstanbul’dan aday adayı olacak

CHP Bingöl İl Başkanı Mustafa Kurban, seçimlerde İstanbul'dan birinci bölge milletvekili aday adayı olacağını belirterek, il başkanlığı görevinden istifa etti.

İlçe başkanları da kuyrukta

Milletvekili olabilmek için il başkanlarının yanı sıra birçok ilçe başkanı da görevinden istifa etti. En fazla ilçe başkanın istifa ettiği il ise İstanbul oldu. İzmir’de 5, Ankara’da 4 olmak üzere onlarca ilçe başkanı da vekillik kuyruğuna girdi.

En fazla istifa İstanbul’dan

İstanbul’da milletvekili adayı olmak için İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı’nın yanı sıra bazı il yöneticileri ile Kadıköy, Kartal, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Eyüp, Kağıthane, Avcılar, Zeytinburnu, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçe başkanları milletvekili aday adayı olabilmek için istifa etti. İşte diğer istifacıların bazıları:

ANKARA: İl Başkanı Necati Yılmaz’ın yanı sıra Altındağ İlçe Başkanı Ozan Vural, Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin, Sincan İlçe Başkanı Ömer Yılmaz ve Etimesgut İlçe Başkanı Faruk Özdemir istifa etti.

İZMİR: İl Başkanı Ali Engin ile birlikte İl Sekreteri Sevda Erdan Kılıç, İl Başkan Yardımcıları Ülkümen Rodoplu, Altan İnanç, Ercan Çınarlı ve Levent Çılı görevlerinden istifa etti. Urla İlçe Başkanı Yusuf Baratalı, Karabağlar İlçe Başkanı Polat Manduz, Karşıyaka İlçe Başkanı Ali Karaege, Güzelbahçe İlçe Başkanı Ednan Arslan ve Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Birlik de görevi bıraktı.

BURSA: İl Başkanı Metin Çelik ile birlikte İl Sekreteri Fatma Belgin Gökçe, İl Yöneticileri Dinçer Cesur, Cemil Özmen, Abdullah Büyükışıklar, Hasan Taşkut, Taner Çavuş ve Burak İleri istifa eti. Ayrıca Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, İnegöl İlçe Başkanı Turan Neşe, Osmangazi İlçe Başkanı İsmet Karaca, Orhangazi İlçe Başkanı Mehmet Dalyan ile Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gürkan Esen de milletvekilliği aday adaylığı için görevlerini bıraktı.

KOCAELİ: CHP Darıca İlçe Başkanı Selman Kösali, Dilovası İlçe Başkanı İsmail Kaya ve Gebze İlçe Başkanı Sedat Tatar

ANTALYA: Antalya'da milletvekili adaylığı için Muratpaşa İlçe Başkanı Ercan Erkan ve Döşemealtı İlçe Başkanı Haluk Yalçın istifa etti.

Soma Başkanı da istifa etti

301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Soma’nın CHP İlçe Başkanı Murat Bayramoğlu da milletvekili aday adayı olmak için istifa etti. İstifa eden diğer ilçe başkanları ise şöyle:

“Çerkezköy CHP İlçe Başkanı Hasan Demir, Afşin İlçe Başkanı Mustafa Gedik, Mersin’in Mut İlçe Başkanı Mehmet Saydam, Edremit İlçe Başkanı Yurt Yıldırım, Zile İlçe Başkanı Hüseyin Tunç, Çaycuma İlçe Başkanı Umut Başoğlu, Keşan İlçe Başkanı Erdoğan Gümülcineli.”