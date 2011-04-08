CHP'de vekil adaylığı Kılıçdaroğlu'nu zorluyor

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ile Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil aday adaylarını eleyip ilin çıkaracağı milletvekili sayısına indirirken sıralama için gözler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.



Önseçimi kaybeden milletvekillerinin kontenjandan aday gösterilmeyeceği, büyük kentlerde bizzat Kılıçdaroğlu’nun sıralama yapacağı, Eskişehir listesini Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in biçimlendireceği kaydedildi.

CHP Parti Meclisi’nin (PM) 10 Nisan’da toplanması ve aday listesine son biçimini vermesi beklenirken kulislerde bu toplantının 11 Nisan sabahına da sarkabileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, adayların önseçimle belirlendiği 29 ilde kontenjanlar için yoğun kulis yürütülüyor. Genel başkan yardımcıları Volkan Canalioğlu ile Faik Öztrak’ın Trabzon ve Tekirdağ’da kontenjan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay’ın Aydın’da 2. sıradan kontenjan adayı gösterilmesi beklenirken gözler Denizli, Muğla, Sivas, Gaziantep 2. ve 4. sıra için kullanılacak kontenjanlara çevrildi. Gaziantep eski Belediye Başkanı Celal Doğan’ın bu ilde kontenjan adayı gösterilebileceği kulislerde konuşuluyor. Sivas’taki kontenjan için Almanya’da yaşayan Metin Keskin’in adı geçiyor. Muğla’da kontenjanın bir kadın aday için kullanılabileceği konuşuluyor. Denizli’de liste başı olan Adnan Keskin’in ise kontenjan kullanılmasını istemediği, önseçimdeki sıralamaya uyulmasından yana olduğu belirtiliyor.



Ağır toplar seçimi zorlaştırıyor

CHP yönetimi, özellikle büyük kentlerde aday adaylarının sayısının çokluğu ve yönetimdeki birçok ismin de bu kentlerden aday olmak istemesi nedeniyle “zorlanıyor”. İstanbul 1. bölgede genel başkan yardımcıları Gürsel Tekin ve Osman Korutürk, 3. bölgede 4 genel başkan yardımcısı Erdoğan Toprak, Umut Oran, Sezgin Tanrıkulu ve Süheyl Batum’un adları geçiyor.

Ankara’da birinci bölgede Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata ile eski Genel Sekreter Önder Sav adları öne çıkarken hangisinin liste başında olacağı merak konusu oldu. Genel başkan yardımcılarından Gülsün Bilgehan ile eski Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçın ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile PM üyesi Bülent Kuşoğlu’nun da bu bölge için adları geçiyor. İzmir’de birinci bölgede ilk sıralar için Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Yüksel ile TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu’nun adları öne çıktı.



Adayları Büyükeşen belirleyecek

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in bu kentin aday listesini biçimlendireceği belirtiliyor. Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli ile Demokrat Parti kökenli Orhan Kesikoğlu’nun adları konuşuluyor. Eğilim yoklamasında Haluk Koç’un önde çıktığı Samsun’da, eski milletvekili Tarık Cengiz’in de listede yer alacağı ifade ediliyor. Zonguldak’ta Mehmet Haberal ile bu ilin milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün adları geçiyor. Başkent Üniversitesi Genel Koordinatörü Ali Uzun’un da Zonguldak’ta MHP’den aday adayı olduğuna dikkat çekilirken kulislerde çekilmesi için çaba gösterildiği konuşuluyor. Elazığ’da Feyzi Septioğlu’nun adı geçerken eski İstanbul İl Başkanı Ali Özcan’ın adı da gündeme geldi. Diyarbakır’da da eski milletvekilleri Salih Sümer ve Muhsin Koçyiğit’in adları konuşuluyor.



