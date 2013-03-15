CHP'de 'vatandaşlık' çatlağı

Anayasa çalışmalarında AKP'nin ilk üç madde ile ilgili çalışma yürüttüğü tartışmasına şimdi bir de CHP'nin kendi içindeki görüş ayrılığı eklendi. Komisyonun CHP'li üyelerinden Süheyl Batum ile Atilla Kart arasında vatandaşlık tanımı üzerinden belirginleşen yaklaşım farkı gündemde.

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, partisinin Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu vatandaşlık tanımını geliştirmek, daha da ileri götürmek için önce Radikal gazetesine yazı yazdı, arkasından da CNN TÜRK'e konuştu.

Bu konuşma tam da "CHP söz verdiği Anayasal vatandaşlık tanımından vaz mı geçiyor?" tartışmalarının yaşandığı bir döneme denk geldi.

Kart, "Kürtlerin Türkiyeli oldukları duygusunu ve aidiyetini hissetmelerini sağlayacak politikalar üretilmelidir" dedi.

Kart'a göre "vatandaşlık tanımı"nda etnik unsurlara yer verilmemeli. Ama Uzlaşma Komisyonu'nun bir diğer CHP'li üyesi Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum aynı fikirde değil.

Batum'a göre vatandaşlık tanımı yapılırken ırk, din dile dayalı olmadığı vurgulanmalı, eşitlik ilkesi ile hukuki bağın altı çizilmeli ama Türk vatandaşı ifadesi de kullanılmalı.

İşte bu fikir ayrılığı yüzünden Batum'un 2 aydır komisyon çalışmalarına katılmadığı, aradaki anlaşmazlıkların Genel Başkan'a iletildiği, ayrıca yine Batum'un 2 ay önce milletvekillerine "Anayasal vatandaşlık mı yoksa etnik vatandaşlık mı" sorusunun da yer aldığı bir anket yaptığı iddia edildi.

Batum, "Milletvekili arkadaşlarıma ne yapalım diye sormam onları fişleme anlamına gelmez" dedi.

Batum, Komisyon çalışmaları için de çözüm sürecini işaret edip, "Süreç 2 aydır farklı. AK Parti belirlenen kurallara uymuyor. Başbakan aldım maddelerimi gidiyorum diyor" diye konuştu.