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Politika

CHP'de ulusalcı-yeni CHP çatlağı büyüyor mu?

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın parti yönetimince durdurulmaya çalışılan istifası CHP içinde uzun süredir devam eden “ulusalcı-yeni CHP” çatışmasını su yüzüne çıkardı

24 Ocak 2013 18:21

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

Adıyaman Milletvekili Salih Fırat’ın parti yönetimince durdurulmaya çalışılan istifası CHP içinde uzun süredir devam eden “ulusalcı-yeni CHP” çatışmasını su yüzüne çıkardı. 

Kendilerini sosyalist, liberal ve Kürt söylemlerine yakın gören milletvekilleriyle, ulusalcıların yıldızı bir türlü barışmadı. 

Kuliste, bile bu çatışma oturma düzenine kadar yansıyor. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, “Ege’de etnik temizlik yapıldığı” ve Atatürk’ü soykırımla suçladığı gerekçesiyle uzun zamandır ulusalcıların kara listesinde. Ulusalcıların MYK’da Sezgin Tanrıkulu ve Gülseren Onanç gibi isimlerle de yıldızı barışık değil. 

 

Baykalcı grup sessiz

 

CHP’de bir de Deniz Baykal’ı destekleyen bir grup var. Çoğu zaman Deniz Baykal’la Meclis’e gelip, genel kurula katılıyorlar. Gruptan ayrı bir görüntü vermemeye dikkat çekiyorlar. Ancak, kulislerde, Baykal’ın çok derinden gittiği yönünde görüş hâkim.  

 

AKP yakın takipte

 

Fırat’ın istifasına ilk değerlendirmeler hükümet ve AKP kanadından geldi. Bölge milletvekili Mehmet Metiner, Birgül Ayman Güler’in sözlerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun ne tepki vereceğini merak ettiğini söyledi.

Metiner, CHP'den istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın da bu rahatsızlığından haberdar olduğuna dikkat çekti ve kapılarının Fırat'a sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

 

CHP’de başka istifalar olur mu?

 

Kulislerde, CHP’de kutuplaşmanın başka istifaları da beraberinde getirebileceği konuşuluyor. Bu sürecin Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını tartışmaya açmayacağını ancak istifalara neden olabileceğine dikkat çekiliyor.

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