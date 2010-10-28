-CHP'DE TÜZÜK SIKINTISI ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından CHP'ye tüzük değişikliği konusunda gönderilen yazıya ilişkin, ''Galiba 15 günlük süre veriliyor. O 15 günlük süre içinde gereği ne ise yapılır'' dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesince Devlet Konukevi'nde düzenlenen ''Cumhuriyet Resepsiyonu''nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından CHP'ye tüzük değişikliği konusunda gönderilen yazıya ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, henüz yazıyı görmediğini ancak kendisine yazının okunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Galiba 15 günlük süre veriliyor. O 15 günlük süre içinde gereği ne ise yapılır. Parti Meclisi herhalde toplanacaktır'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise ''Şu an için bir karar vermedim'' yanıtını verdi.