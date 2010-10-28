T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'DE TÜZÜK SIKINTISI ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 01:18

-CHP'DE TÜZÜK SIKINTISI  ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından CHP'ye tüzük değişikliği konusunda gönderilen yazıya ilişkin, ''Galiba 15 günlük süre veriliyor. O 15 günlük süre içinde gereği ne ise yapılır'' dedi.  Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesince Devlet Konukevi'nde düzenlenen ''Cumhuriyet Resepsiyonu''nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından CHP'ye tüzük değişikliği konusunda gönderilen yazıya ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, henüz yazıyı görmediğini ancak kendisine yazının okunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Galiba 15 günlük süre veriliyor. O 15 günlük süre içinde gereği ne ise yapılır. Parti Meclisi herhalde toplanacaktır'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise ''Şu an için bir karar vermedim'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24