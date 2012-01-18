CHP’de tüzük kurultayı için imzalar tamam

T24

CHP’de Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın yapılması için toplanan imzalar tamamlandı.362 imza, öğle saatlerinde partinin genel merkezine sunuldu. Toplanan imza sayısının gerekli imza sayısından yaklaşık 100 daha fazla olduğu belirtildi.Gelişmeyi değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, “Hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız” dedi.Kurultay tarihinin 15 günde belirlenmesi gerekiyor. 45 gün içerisinde de kurultayın yapılması lazım.