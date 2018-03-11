CHP'de tüzük kurultayı | "2 seçim kaybeden genel başkan görevi bıraksın" önerisi reddedildi

CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nın ikinci gününde maddelerin oylamasına geçildi. Kurultayda, “aktif-pasif üyelik” oylamadan geçemezken “2 genel seçim kaybeden görevi bıraksın” önerisi reddedildi. Genel başkan adaylığı için imza sayısı 127'den 64'e indi.

Maddeler üzerine görüşmelerde ilk tartışma üyeler arasında “aktif-pasif” ayrımı getiren üyeliğin yeniden düzenlemesine ilişkin maddede oldu. Bu madde salt çoğunluk yakalanamadığı için kabul edilmezken, tüzükte üyelik düzenlemesi yapan bölüm sona bırakıldı.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Muhharem İnce ekibinin verdiği “2 kez genel seçim kaybeden genel başkanın görevi bırakması” önerisi de delegelerin ezici bir çoğunluğuyla reddeddildi. Öte yandan genel başkan adaylığı için yüzde 10 olan imza koşulu yüzde 5’e indi. CHP’nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 19. Olağanüstü Kurultayı’nda ilk gün tüzük taslağının tamamına ilişkin görüşmeler tamamlanmış, konuşmaların ardından ilk iki madde oylanmış ve kabul edilmişti. Kurultayın ikinci günü sabah saatlerinde, üçüncü maddenin oylanmasıyla başladı. Edinilen bilgiye göre; Kültür Merkezi’nde gerçekleşicek Edip Akbayram konseri nedeniyle erken sonlandırılan ilk günkü görüşmelerin ardından muhalif milletvekilleri Meclis’te toplandı.

Milletvekilleri, tüzük görüşmelerine itiraz edecekleri maddeleri ve hangi maddelerde önerge verileceğini masaya yatırdı. Tüzük Kurultalı’nda ilk itiraz taslak tüzüğün dördüncü maddesinde yer alan ve üyelik sistemini yeniden düzenleyen maddeye ilişkin oldu. Maddeyle üyeler ‘üye” ve “destekçi üye” olarak ayrılmış, parti çalışmalarına etkin katılanların, aidatlarını ödeyenlerin “üye”, partiye gönül bağı ila bağlı olanların da “destekçi üye” olmaları öngörülmüştü. Maddenin muhalefet açısından en çok tartışılan hükmü ise destekçi üyelerin seçme ve seçilme hakkına sahip olmamasıydı. Oylamada madde, salt çoğunluk yakalanamayınca kabul edilmedi. Maddenin kabul edilmemesiyle görüşmelere bir saat ara verildi. Arada ne yapılması gerektiğini tartışan tüzük komisyonu, üyelikle ilgili 4’ten 10. maddeye kadar olan “2. Bölüm”ün tamamen atlanmasına, tüzügün tüm maddelerinin görüşülmesinin tamamlanmasının ardından üyelikle ilgili düzenlemenin tekrar görüşülmesine karar verildi.

Tüzük taslağının “Genel Başkan” başlıklı 19. maddesinde Muharrem İnce ekibi 2 kez üst üste genel seçim kaybeden genel başkanın, genel başkanlığının düşmesine ilişkin önerge verildi. Ancak önerge, 102 kabul oyunda kalarak reddedildi. Bu görüşü daha önce Muharrem İnce 36. Olağan Kurultay’da yaptığı konuşma sırasında “Genel başkanın nasıl geleceği belli, nasıl gideceği belli değil” diyerek dile getirmişti. Önergelerini çektiler Milletvekilleri Selin Sayek Böke ve İhan Cihaner’in aralarında buluduğu ekip “Gelecek İçin Tüzük” başlığıyla alternatif tüzük bir hazırlamış ve delgelere dağıtmıştı. Toplamda 26 önerge veren ekibin de önergelerinden 20’sini geri çektiği öğrenildi. Tüzüğün “Kurultayda seçimler” başlığında genel başkan adayı olmak için gereken yüzde 10 imza koşulu, ortak önerge ile yüzde 5’e indi. Kılıçdaroğlu’nun da desteklediği önergenin kabulüyle, genel başkan adaylığı için gereken 127 imza sayısı, 64 olarak yarı yarıya düşürüldü. Eski Genel Başkan Deniz Baykal döneminde yüzde 20 olan imza koşulu, Kılıçdaroğlu döneminde önce yüzde 10’a son şekliyle de yüzde 5’e inmiş oldu.

Tüzükte Parti Meclisi’ni düzenleyen maddelerin oylamasına geçildiğinde, muhalefet 60 kişilik PM’nin 80’e çıkmasına ilişkin önerge verdi. Bu önerge de delegenin çoğunluğunun oyuyla reddedilirken tüzükte PM üyeliğinin 60 olarak kalması karara bağlandı.

MYK'yı genel başkan seçecek

Kurultayda önseçimi de içeren TBMM üyeliğinin belirlenmesi başlığında kriz çıktı. Maddenin oylaması sırasında uzlaşma sağlanamadı. Oy sayımına itiraz eden delegeler “önseçim” diye bağırdıktan sonra katlarını divanın önüne bıraktı. Tartışmaların büyümesi üzerine kurultaya ara verildi.

İlk taslak tüzükte yer alan MYK’da genel sekreter ile hukuk, mali, örgütlenme ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları dışında kalan MYK üyelerinin PM’den seçimle gelmesi öngörülüyordu. Ancak bu hüküm “Seçim üzerine seçim“ ve “PM’de rekabet” denilerek eleştirilmişti. Son taslakta ise bu madde yine eskiden olduğu şekliyle yani MYK’nın tüm üyelerinin genel başkan tarafından atanması şeklinde değiştirilmişti. Madde bu haliyle kabul edildi. Buna göre, genel başkanın MYK’nın sayı, görev alanları ve isimleri belirleme hakkı olacak.