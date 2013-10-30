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CHP'de 'başörtülü milletvekili' konusunda bireysel protesto ağırlık kazanıyor

CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz 'Atatürk' tişörtüyle protestoya hazırlanıyor. İlahiyatçı İhsan Özkes, 'AKP şiddetli bir tepki bekliyor. Bunu yaparak ekmeklerine yağ sürmeyelim' dedi

30 Ekim 2013 13:44

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Grubu basına kapalı toplantısında, TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin türbanlı milletvekillerine  izlenecek yol konusunda taktik belirleyecek. Toplantıya, Hasdal Cezaevi’nde nikah şahitliği yapacak olan CHP Genel BaşkanI Kemal  Kılıçdaroğlu katılmıyor. CHP Grubu’nda, izlenecek yöntem konusunda farklı görüşler var.  Ancak, kürsü işgali gibi, toplu bir eylem düşünülmüyor. Bireysel tepkiler kazanıyor. Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, toplantı öncesinde ‘Atatürk‘ tişörtü giyerek protesto edeceğine ilişkin  T24’ün sorusuna, “Evet, olabilir” yanıtı verdi.

 

Özkes:  AKP’nin ekmeğine yağ sürmeyelim

 

Kapalı guruba Deniz Baykal da katıldı. Baykal, bu konuda konuşmadığını söyledi. Eski müftü İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, “AKP, CHP’nin şiddetli bir tepki göstermesini istiyor. Bu fırsatı vermemeliyiz. Bu hevesini kursağında bırakmak lazım. AKP’nin isteği pası atarak gole çevirmesini engellemeliyiz”  dedi.

 

İnce: Militanlık yapacaklar

 
Bu arada TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Meclis’e türban ile gelecek AK Parti kadın milletvekillerini kast ederek, “kürsüye çıkıp hiç konuşmamışlar, şimdi türban takıp geleceklerini söylüyorlar, bunlar o zaman burada militanlık yapacaklar dedi.

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