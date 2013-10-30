CHP'de 'başörtülü milletvekili' konusunda bireysel protesto ağırlık kazanıyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Grubu basına kapalı toplantısında, TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin türbanlı milletvekillerine izlenecek yol konusunda taktik belirleyecek. Toplantıya, Hasdal Cezaevi’nde nikah şahitliği yapacak olan CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu katılmıyor. CHP Grubu’nda, izlenecek yöntem konusunda farklı görüşler var. Ancak, kürsü işgali gibi, toplu bir eylem düşünülmüyor. Bireysel tepkiler kazanıyor. Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, toplantı öncesinde ‘Atatürk‘ tişörtü giyerek protesto edeceğine ilişkin T24’ün sorusuna, “Evet, olabilir” yanıtı verdi.

Özkes: AKP’nin ekmeğine yağ sürmeyelim

Kapalı guruba Deniz Baykal da katıldı. Baykal, bu konuda konuşmadığını söyledi. Eski müftü İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, “AKP, CHP’nin şiddetli bir tepki göstermesini istiyor. Bu fırsatı vermemeliyiz. Bu hevesini kursağında bırakmak lazım. AKP’nin isteği pası atarak gole çevirmesini engellemeliyiz” dedi.

İnce: Militanlık yapacaklar

Bu arada TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Meclis’e türban ile gelecek AK Parti kadın milletvekillerini kast ederek, “kürsüye çıkıp hiç konuşmamışlar, şimdi türban takıp geleceklerini söylüyorlar, bunlar o zaman burada militanlık yapacaklar dedi.