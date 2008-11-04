CHP'de transfer morali

CHP Meclis Grup Toplantısı öncesinde partiye katılanları tek tek tanıtan Baykal, yerel seçimler öncesinde adresin CHP olduğu mesajını verdi ve birlik çağrısında bulundu.



CHP Lideri Baykal, partisinin Meclis Grubu’nda konuştu ve ekonomide yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi. İzlenen ekonomik politikalar sonucunda ekonominin alarm verdiğini ifade eden CHP Lideri Baykal, “küresel kriz bizi etkilemez” sözlerini de eleştirdi. Enflasyondaki artışa dikkat çeken Baykal, “Varlık Barışı” olarak bilinen yasa tasarısına da tepki gösterdi. Söz konusu tasarının altından “çapanoğlu” çıktığını gördüklerini belirten Baykal, bu tasarının bir af niteliğinde olduğunu ileri sürdü. Baykal, “Mali af yöntemiyle dışarıdan kaynak getirmeyi amaçlayan bir tasarıdır. Önemli vergi borcu olanlar, ‘Ben dışardan para getiriyorum’ diyecek, bir miktar parayı dışarı çıkaracak, sonra ülkeye getirirken ‘ihtilaflı vergi borçlarını da kapatıyorum’ diyecek. Bir Maliye Bakanı, kendisi için 6 kez af çıkarıyorsa, böyle bir yasanın çıkmasına da Türkiye koşullarında şaşırmamak lazım” dedi.



Tasarının kara para konusunda da esneklikler getirdiğini ileri süren Baykal, hayali ihracatçılar ve naylon fatura düzenleyenlerin bu tasarıyla suçlarının ortadan kaldırılacağını belirtti. Baykal, Deniz Feneri suçlularının bir kısmının da bu tasarıyla aklanma imkanı yakalayacağını kaydetti.



Partiye katılımlar



CHP Grup toplantısı öncesinde de partiye yeni katılımlar oldu. Bir süre önce CHP ile el sıkışan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün (Anavatan Partisi), İstanbul Ümraniye Ömerli Beldesi Belediye Başkanı Erdal Yılmaz (Anavatan Partisi), İstanbul Silivri İlçesi Ortaköy Belde Belediye Başkanı Erdinç Tabak (Demokrat Parti), eski DSP milletvekili Bahri Sipahioğlu, Kahramanmaraş Pazarcık Belde Belediye Başkanı Memik Görgülü (Demokrat Parti), Bursa Gemlik Umurbey Belde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güler (Anavatan Partisi), Erzincan Çağlayan Belediye Başkanı Ayhan Doğan (Bağımsız) ve İstanbul Kıraç eski belediye başkanı Sonnur Yalnızoğlu bugün resmen CHP’li oldular.



Baykal, katılımcıları tek tek tanıtırken, yerel seçimler öncesinde adresin CHP olduğunu belirtti. Baykal, bu katılımların örnek olması gerektiğini kaydetti.



Eryılmaz Baykal'ı dinledi



CHP’nin bu yasama yılındaki en kalabalık katılımın olduğu Meclis Grup toplantısına partinin tartışmalı isimlerinden Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz da katıldı. CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in ise “Atatürk” fotoğrafı bulunan kravatı dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Baykal’ın konuşması sık sık “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla kesildi. Baykal’ın, toplantıya olan ilgi nedeniyle keyifli olduğu gözlendi.



