CHP'de toplu istifa



MUĞLA'nın Milas İlçesi'ne bağlı Ören Beldesi'nde, Belediye Başkanı Kazım Turan ve beraberindeki 80 kişi, partileri CHP'den istifa etti. İstifaların nedeni olarak, eski Anavatan Parti'li Mesut Tiryaki'nin CHP ilçe teşkilatına üye olarak kaydedilmesi ve yerel seçimlerde belediye başkan adayı gösterileceği iddiaları gösterildi.



Milas'a bağlı Ören Beldesi'nde, CHP'ye üye olan eski Anavatanlı Mehmet Tiryaki'nin ilçe örgütü tarafından gelecek yerel seçimlerde belediye başkan adayı ilan edileceği iddiası ortalığı karıştırdı. Bugün saat 10.30'da Ören Belediye Parkı'nda yaklaşık 700 kişinin katıldığı bir açık hava toplantısı düzenleyen Ören Belediye Başkanı CHP'li Kazım Turan, partisinden istifa etti. 4 dönemdir CHP'den Ören belediye başkanlığını yürüten Turan ile birlikte, Ören CHP Belde Teşkilatı'nda bulunan 93 üyeden 80'i de partileriyle yollarını ayırdı. Ayrıca, 9 üyesinden 6'sı CHP'li, 3'ü AKP'li olan Ören Belediye Meclisi'ndeki 5 CHP'li üye de partilerinden istifa etti. İstifa edenler arasında, belediye meclisi üyelerinden Hüsamettin Aktaş, İbrahim Barbaros, Kamil Özmen, Zeynep Ayla Kınış ve Ramazan Uğur'un yanı sıra Ören CHP Belde Teşkilatı Başkanı Mehmet Gökmen'in de yer alması dikkati çekti. Basın açıklaması, kalabalık tarafından sık sık `Kazım Başkan nereye biz oraya' ve `Baykal istifa' sloganlarıyla kesilen Başkan Turan, "Verdiğimiz tepki Atatürk'ün kurduğu partiye, yani CHP'ye değil. CHP'ye yakışmayan, bir zamanlar CHP'lilere kan kusturan kişileri partiye üye yapan yöneticileredir. Siyasetimizi ve halka hizmeti bir başka sol parti altında gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.



Milas CHP İlçe Başkanı Muhammet Tokat ise bir üyenin partiye kayıt edilmesine bu kadar sert tepki gösterilmesine anlam veremediğini belirterek, "Herhangi bir vatandaş istediği bir partiye üye olmak isteyebilir. Partinin yetkili ve ilgili kurumları buna görüşerek karar verir. Kimse partilerüstü bir şekilde `bu üye olmasın, şu olsun' diyemez. Bu nedenle Örenlilerin verdiği karara saygı duymakla birlikte kararda acele ettikleri görüşündeyim. Bu hareket partimize zarar vermez. Kaldı ki henüz belediye başkanı olarak kimse adaylığını açıklamadı. Tiryaki'yi Ören'de belediye başkan adayı olarak göstermiş değiliz. Ayrıca bu benim uhdemde olan bir şey de değil. Partimizin yetkili kurulları buna karar verir" dedi.







