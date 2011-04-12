CHP'de toplu istifa!

T24 - Milletvekili aday listesinin açıklanmasının ardından CHP Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatları istifa etti.



CHP Şanlıurfa İl Başkanı Vedat Melik, açıklanan milletvekili listesinin kendilerinin beklentilerine cevap vermediğini belirterek, il ve ilçe teşkilatı olarak istifa ettiklerini açıkladı. Bir süre önce kendilerinden görüş isteyen genel merkezin, bugün açıkladığı listede görüşlerine yer vermediğini söyleyen Melik, "Biz karşılaştığımız durumu güvensizlik olarak algıladık ve böyle bir karar aldık. Bize düşen ek yol istifaydı ve gerekeni yaptık" dedi.



CHP il ve ilçe teşkilat üyelerinin yanı sıra, listeye tepki için CHP'li Kısas Belde Belediye Başkanı Ali Ersöz de partisinden istifa ettiğini duyurdu.







