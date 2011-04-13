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Politika

CHP'DE TEK TİP KAMPANYA ANKARA (A.A)

13 Nisan 2011 14:14

-CHP'DE TEK TİP KAMPANYA ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - CHP seçimlerde ''Ortak kampanya'' yürütmek amacıyla milletvekili adaylarına ve parti örgütüne yönelik ''seçim iletişimi kılavuzu'' hazırladı. Adaylara dağıtılan kılavuzda, kullanılacak yazı karakterinden otobüs giydirmeye, bilboard'tan promosyon ürünleri hazırlamaya kadar ayrıntılı bilgiler bulunuyor. 12 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri için, aday listesini YSK'ya teslim eden CHP, seçim çalışmalarına da hız verdi. Seçimde tüm adaylarının ortak propaganda yürütmesini hedefleyen CHP, bu amaçla adaylara yönelik ''Seçim İletişimi Kılavuzu'' hazırladı.  Tüm milletvekili adaylarına dağıtıldığı belirtilen kılavuzda, kampanya süresince kullanılacak iletişim malzemelerinin hazırlanmasına ilişkin detaylı bilgilere yer veriliyor. ''Herkes için CHP'' logosunun yatay, dikey ve farklı zeminlerde kullanım örnekleri ile başlayan klavuzda, kullanılması istenen yazı karakterleri de tanıtılıyor. Afiş, bilboard hazırlama yöntemlerine de yer verilen kılavuz da ayrıca adayların seçim çalışmaları sırasında etkin olarak kullanacakları otobüs, minibüs gibi araçların giydirilmesi yöntemleri de örnekleri ile gösteriliyor. İlan, broşür hazırlama tekniklerinin de anlatıldığı klavuzda, promosyon ürünlerine de yer veriliyor.  Kılavuzda, şapka, kalem, kağıt torba gibi promosyon ürünlerinin hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği de ayrıntıları ile anlatılıyor. 

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