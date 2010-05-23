CHP'de sırada MYK seçimi var

T24 - CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayan yeni dönemde Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’na kimlerin gireceği merak konusu oldu. Liste pazarlığı gece geç saatlere kadar sürerken İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in ayrı liste çıkartabileceği öne sürüldü.



Kurultayda, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve Tekin’le görüntü veren Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı, partideki gelenekçi ekibi temsil eden Sav ile değişimi temsil eden Tekin arasındaki dengeyi sağlamaya yönelik olarak yorumlandı. Bu görüntü “CHP’yi yönetecek troyka” yorumlarına da yol açtı. Ancak partide etkin görev isteyen Tekin ile Sav arasında derin görüş ayrılıkları bulunduğu iddia edildi. Tekin’in “Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı” istediği, aksi takdirde İstanbul İl Başkanlığı’na devam edeceğini söylediği kaydedildi.



Tekin’in karşı çıktığı bazı isimlerin PM’ye alınması halinde karşı liste çıkartabileceği yönündeki kimi duyumlar da Ankara’da konuşuldu. Tekin’in bu kapsamda Trakya bölgesi delegeleriyle birlikte hareket ederek ikinci bir liste çıkartabileceği öne sürüldü.





İl başkanları da rahatsız



PM listesi için Sav’ın yürüttüğü liste çalışmasından rahatsız olan Kars, Ağrı, Diyarbakır, Muğla, Muş ve Adana il başkanlarının da aralarında bulunduğu bir grup delegenin dün gece Dedeman Otel’de bir araya gelerek karşı liste çıkarma kulisi yürüttüğü öğrenildi. Bu grubun içerisinde Tekin’in de olduğu öne sürüldü.



Kılıçdaroğlu, Sav, Tekin ve Grup Başkan Vekili Hakkı Suha Okay’la dün akşam PM listesi üzerinde çalıştı. Gazeteci Enver Aysever, Prof. Dr. Sencer Ayata, Prof. Dr. Süheyl Batum, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nuran Yıldız’ın PM’ye girmesi kesinleşirken, emekli büyükelçiler Nabi Şensoy ile Uğur Ziyal ise teşekkür ederek teklifi geri çevirdi. Sav’ın yeni yönetimde görev almayabileceği de dün parti kulislerinde konuşuldu. Sav’ın görev almaması durumunda koltuğunu Okay’a bırakacağı belirtiliyor. Sav’ın göreve devam ederse Okay’ın Genel Başkan Yardımcısı olacağı, Grup Başkanvekilliğine de Muharrem İnce’nin getirileceği öğrenildi.





Müftü sürprizi



Bu arada parti vitrininde olacağı belirtilen isimler şöyle: “Hakkı Suha Okay, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Haluk Koç, Tekin Bingöl, Şahin Mengü, Mehmet Akif Hamzaçebi, Prof. Dr. Osman Coşkunoğlu, Prof. Dr. Oğuz Oyan, Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur, Prof. Dr. Sacit Yıldız, İsa Gök, Atilla Kart, Muharrem İnce, Faik Öztrak, Murat Karayalçın, Ali Topuz, Turgut Dibek, Çetin Soysal, İzzet Çetin, Umut Oran, Ercan Karakaş, Yaşar Ağyüz, Hulusi Güvel, Vahap Seçer, Malik Ecder Özdemir, Gülsün Bilgehan, Nihat Matkap, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Günaydın, Neriman Genç, Beyoğlu eski müftüsü İhsan Özkeskin.”





