CHP'de seçim arifesinde Aydın Ayaydın’ın verdiği yemek konuşuluyor?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkanlığında basına kapalı toplantısında 3 Grup Başkanvekili, 9 Grup Yönetim Kurulu üyesi, 7 Grup Disiplin Kurulu üyesi ve 2 Grup Denetçisi için sandığa gitti. 5 saatin sonunda beşinci tura geçildi. Sinop Milletvekili Engin Altay, 70 oy alarak ikinci turda seçildi. İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi isminde sürpriz olmadı. Sandıktan kolayca çıkan isim oldu.

Sanal medyanın kahramanı Muharrem İnce

Dördüncü tura Muharrem İnce, Emine Ülker Tarhan ve Özgür Özel sandığa gitti. Sanal alanın bir numaralı ismi, AKP’nin genel kurulda en çok uğraştığı isim Muharrem İnce, en şaşırtan isim oldu. İnce, ilk turda sadece 39 oy alabildi. Dördüncü turda sandıktan çıkmak için uğraşıyordu. CHP Grubu Muharrem İnce’yi hırpaladı.

Mumcu ve Kesimoğlu

Meclis Başkanvekilliği için de büyük yarış oldu. Erdal Aksünger, Mehmet Kesimoğlu, Güldal Mumcu, Kamer Genç yarışa girdi. Kamer Genç ve Erdal Aksünger yarışı bıraktı. 5. Turda Güldal Mumcu önde gidiyor.

Aydın Ayaydın niye yemek verdi?

Seçimler sürerken kulisler, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın bir gece önce tüm adaylara verdiği yemeği konuştu. Kimi Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun bir mesajının iletilmek istendiği yorumunu yaparken, kimi de Ayaydın’ın seçilecek yeni yöneticilerle iyi ilişkiler kurmak istediğini söyledi.

Aydın Ayaydın, T24’ün, “ Kulisler sizin verdiğiniz yemeği konuşuyor” sorusuna, “ Bunda bir şey yok ki; Ben böyle bir eksiklik gördüm. Böyle bir adet yok. Arkadaşları yemeğe davet ettim. Herkes geldi” dedi.