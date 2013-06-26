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Politika

CHP'de seçim arifesinde Aydın Ayaydın’ın verdiği yemek konuşuluyor?

CHP'de Seçimler sürerken kulisler, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın bir gece önce tüm adaylara verdiği yemeği konuştu

26 Haziran 2013 18:55

Hülya Karabağlı/ Ankara

 

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başkanlığında basına kapalı toplantısında 3 Grup Başkanvekili, 9 Grup Yönetim Kurulu üyesi, 7 Grup Disiplin Kurulu üyesi ve 2 Grup Denetçisi için sandığa gitti.  5 saatin sonunda beşinci tura geçildi.  Sinop Milletvekili Engin Altay, 70 oy alarak   ikinci turda seçildi. İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi isminde sürpriz olmadı. Sandıktan kolayca çıkan isim oldu.

 

Sanal medyanın kahramanı Muharrem İnce 

 

Dördüncü tura Muharrem İnce,   Emine Ülker Tarhan ve Özgür Özel sandığa gitti. Sanal alanın  bir numaralı ismi, AKP’nin genel kurulda  en çok  uğraştığı isim Muharrem İnce, en  şaşırtan isim oldu.  İnce, ilk turda sadece 39 oy alabildi. Dördüncü turda sandıktan çıkmak için uğraşıyordu.  CHP Grubu  Muharrem İnce’yi hırpaladı.

 

Mumcu ve Kesimoğlu

 

Meclis Başkanvekilliği için de büyük yarış oldu.  Erdal Aksünger, Mehmet Kesimoğlu,  Güldal Mumcu,  Kamer Genç yarışa girdi.   Kamer Genç ve Erdal Aksünger yarışı bıraktı.  5. Turda Güldal Mumcu önde  gidiyor.

 

Aydın Ayaydın niye yemek verdi?

 

Seçimler sürerken kulisler, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın  bir gece önce  tüm  adaylara verdiği yemeği konuştu. Kimi  Genel Başkan  Kılıçdaroğlu’nun bir mesajının  iletilmek istendiği yorumunu yaparken,  kimi de  Ayaydın’ın  seçilecek yeni yöneticilerle  iyi ilişkiler kurmak  istediğini söyledi.

 Aydın Ayaydın, T24’ün, “ Kulisler sizin verdiğiniz yemeği konuşuyor” sorusuna,  “ Bunda bir şey yok ki;  Ben böyle  bir eksiklik gördüm.   Böyle bir adet yok. Arkadaşları yemeğe davet ettim. Herkes geldi” dedi.

 

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