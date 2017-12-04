CHP'de sandık mesaisi (2)

BORNOVA\'DA KAVALAR 241 OYLA BAŞKAN

İzmir\'de, CHP Bornova ilçe başkanlığı seçiminde 241 oy alan Nevzat Kavalar başkanlığa seçildi. Diğer aday Adnan Hocaoğlu ise 147 oy aldı. Adaylardan Osman Koçanalı oylama başlamadan yarıştan çekildi.

İlçe Başkanı Nevzat Kavalar’ın ilçe yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: İnan Aksu, Dilek Albayrak, Metin Arhan, Hasan Aydın, Serap Balcı, Okan Balcıoğlu, Ahmet Bay, Ali İhsan Bayar, Sabri Çam, Ömür Çayırlı, Sultan Çeker, Zübeyde Çelik, Hatice Değirmenci, Ali Rıza Dikilitaş, Ecem Gül, Ümit Gümüş, Asım Güven, Sinan Kaya, Selma Nalbantoğlu, Onur Özkan, Ayhan Şenel, Yaşar Tekin, Murat Topçuoğlu, Zafer Yılmaz.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)