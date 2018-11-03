CHP'de rotasyon taktiği

Partiler Mart 2019'ya yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. CHP içinde büyükşehir belediyelerinde oy oranlarını artırmak amacıyla bazı ilçe belediyelerinde adaylara rotasyon uygulanabileceği ve bazı ilçe belediyelerinde ise vitrinde yer alan milletvekillerinin aday gösterilebileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP 'de; yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Antalya, Mersin, Adana, Denizli, Uşak, Balıkesir ve Bursa’ya yönelik farklı stratejiler belirleniyor. Kazanma hedefi konulan iller için öncelikli olarak tespit edilecek adayların siyasi parti kimliği yerine, herkesin belediye başkanı olabileceği ‘beldenin ittifakı’ formülüne uygun bir isim olması amaçlanıyor.

CHP kulislerinde konuşulanlara göre, CHP kazanma hedefi koyduğu Ankara ve İstanbul’da ilçe belediyeleri içerisinde rotasyon formülü konuşuluyor. Buna göre İstanbul’da başarılı bazı ilçe belediye başkanlarının başka ilçelerden aday gösterilebileceği dile getiriliyor. Böylece mevcut CHP’li belediye başkanlarının başarı hikâyesiyle aday olacağı ilçede CHP’nin büyükşehir oyunu da artırabileceği değerlendiriliyor.

Kulislerde, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, Mahmut Tanal gibi kamuoyunun tanıdığı milletvekillerinin İstanbul’un ilçelerinden adaygösterilebileceği konuşuluyor. CHP ’nin Meclis grubunda vitrinde yer alan ve kamuoyunda da tanınan bazı milletvekillerinin aday olmasıyla partinin ilgili ilçede ve İstanbul genelinde oyunu artırmasının amaçlandığı ifade ediliyor.

Yavaş bekleniyor

CHP’de, Ankara Büyükşehir Belediyesi için ismi konuşulan adayların başında gelen Mansur Yavaş’a pek çok ilçe başkanının karşı çıktığı ifade ediliyor. CHP yönetiminin sıcak baktığı Yavaş’ın ise kendisine yönelik tartışmalar nedeniyle aday olup olmayacağı konusunda henüz net bir karar vermediği ifade ediliyor.