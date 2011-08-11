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Politika

CHP'de revizyon sinyali

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurmaylarına MYK’da yapılacak ilk değişim mesajını verdi.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarına MYK’da yapılacak ilk değişim mesajını verdi.

Vatan gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş’in sorduğu bir soruya aldığı cevap kurmayları şaşkına çevirdi. Dün yapılan 3 saatlik toplantıda Genel Başkan Yardımcısı ve Sayman Hurşit Güneş, 9 Eylül’de açılması hedeflenen Parti Okulu’nun yapım durumu ile ilgili bilgi verdi.

CHP’nin eski genel merkezi olan Çevre Sokak’taki binada yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Güneş, binada Kılıçdaroğlu’nun makamı dışında 5 genel başkan yardımcısı için oda hazırlanabildiğini aktardı. Bunun üzerine Güneş’in “Peki odalarda kimler yer alacak? Hepimiz için yer yok. Nasıl düzenleme yapalım” sorusunu Kılıçdaroğlu’nun ilk başta sessizlikle karşıladığı, daha sonra ise MYK’daki “değişimin” binanın açılışından önce olabileceği mesajını verdiği ve odaların kimlere verileceğine dair şimdilik beklenmesi mesajını ilettiği belirtildi.

Hemen arkasından toplantıyı bitiren Kılıçdaroğlu kurmaylarına tek tek teşekkür ederek salondan ayrıldığı kaydedildi.


MYK’da 10 isim gidebilir

Seçim sonrası CHP’nin il ve ilçe seçim analizleri yaptığı dönemde Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarını değiştireceği kulislerde konuşulmuştu. Yemin krizinin ardından komisyonlardaki görevlendirmelerin, parti yönetimini şekillendireceği ve Genel Başkan Yardımcısı sayısını 17’den 14’e indirileceği ifade edilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun 9 Eylül’e kadar yapılması beklenen revizyonda 10 ismi değiştireceği kaydediliyor. Ayrıca Genel Başkan Yardımcılarından Süheyl Batum, Osman Korutürk, Sezgin Tanrıkulu ve Umut Oran’ın komisyonlarda yer alması da revizyon sinyali olarak algılanmıştı.


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