CHP'de 'resepsiyon krizi' devam ediyor

T24- Dün öğle saatlerinde Grup Başkanvekili Muharrem İnce, CHP’nin resepsiyona katılmayacağını açıkladı. Akşam saatlerinde ise Kılıçdaroğlu’nun “29 Ekim’e daha çok var” diyerek kapıyı açık bırakması kafaları karıştırdı.





Bu gelişmeler sonrası İnce, “CHP’nin resepsiyona katılmayacağı açıklamanız, kişisel açıklamanız mı, parti yönetimini de bağlıyor mu?” sorusuna “Açıklamamın arkasındayım” yanıtını verdi.



İnce, akşam CNN Türk’te de şu açıklamayı yaptı: “Eğer yanlış bir şey yaptıysam, genel başkan yarın istifamı istesin. Ben o resepsiyona gitmeyeceğim, birçok arkadaşımın da gitmeyeceğini düşünüyorum. Siyaset ilke işidir. Yeniden seçilememe gibi bir kaygım yok. Resepsiyonla ilgili parti içinde neler konuştuğumuzu genel başkanımız biliyor. Bunların tamamını 30 Ekim’de konuşuruz. 29 Ekim’de ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Gazeteciler patronlarıyla aynı şekilde düşünmek zorunda olabilirler; fakat ben genel başkanımla aynı düşünmek zorunda değilim. Tavrım, Cumhurbaşkanının eşi değerli hanımefendi Hayrünnisa Gül’e karşı değildir. Böyle anlaşılırsa üzülürüm.”





İnce ve Kılıçdaroğlu’nun farklı açıklamaları iki olasılığı gündeme getirdi. Birincisi Kılıçdaroğlu’nun farklı görüşleri dikkate alarak farklı bir söylem kullanması. İkinci olasılık ise 29 Ekim’e iki hafta varken bu konunun tartışma konusu olmasını istememesi.



