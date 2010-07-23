-CHP'DE REFERANDUM EĞİTİMİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - CHP, parti görevlilerini liderlik sanatı, referandum kampanyası ve sandık sorumluluğu konularında eğitecek. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Önder Sav, illerin eğitim sekreterleri ile il başkanlarının belirleyeceği parti görevlilerinin liderlik sanatı, anayasa referandumu kampanyası ve sandık sorumluluğu konularında eğitileceğini bildirdi. Sav tarafından il başkanlıklarına gönderilen genelgede, genel merkez parti içi eğitim biriminin, Genel Başkan Yardımcısı Nevin Gaye Erbatur başkanlığında faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Genelgede, ''Parti içi eğitim çalışmalarımızın ilk aşaması olarak iki günlük bir eğitim programı düzenlenecektir. 'Liderlik Sanatı', 'Anayasa Referandumu Kampanyası' ve 'Sandık Sorumlularının Eğitilmesi' başlıkları altında parti yetkilileri ve akademisyenler tarafından 5–6 Ağustos 2010 tarihlerinde saat 09.00-16.30 arası program gerçekleştirilecektir'' denildi.