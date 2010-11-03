-CHP'DE PARTİLİLER ARASINDA ARBEDE ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Önder Sav'ın parti genel merkezinde basın açıklaması yaptığı sırada bazı partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Sav, parti genel merkezinde bazı partililerle yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sav'ın açıklaması sırasında bir partilinin ''İktidar olmak istiyoruz artık sayın Genel Sekreter'' demesi üzerine, bazı partililerle söz konusu kişi arasında arbede yaşandı. Söz konusu kişi, partinin güvenlik görevlilerince asansöre bindirilerek açıklamanın yapıldığı kattan uzaklaştırıldı. Daha sonra Sav'a tepki göstermeye çalışan başka bir kişi de bazı partililerce engellendi. Bu sırada bu kişiyle partililer arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bu kişilerin uzaklaştırılmasının ardından Sav, açıklamasına devam etti. Tartışmaların ardından bazı partililer, ''Önder Sav örgütün bel kemiğidir'' diyerek slogon attı.