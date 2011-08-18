-CHP'de parti sözcüsü Güler oldu ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün açıklanan yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ardından parti sözcülüğüne Birgül Ayman Güler'in getirildiği bildirildi. CHP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'nın çalışmalarını tamamladığı belirtildi. Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler'in parti sözcüsü olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, Güler'in MYK çalışmaları hakkında saat 15.00'da açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.