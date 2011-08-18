T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'de parti sözcüsü Güler oldu ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 17:30

-CHP'de parti sözcüsü Güler oldu ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün açıklanan yeni Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ardından parti sözcülüğüne Birgül Ayman Güler'in getirildiği bildirildi.  CHP'den yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'nın çalışmalarını tamamladığı belirtildi.  Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler'in parti sözcüsü olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, Güler'in MYK çalışmaları hakkında saat 15.00'da açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24