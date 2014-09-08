CHP'de Parti Meclisi'ne giren isimler kesinleşti

CHP'de Çankaya İlçe Seçim Kurulu beklenen kararı verdi. Karar uyarınca Mehmet Bekaroğlu ve Sencer Ayata 'cinsiyet kotası'ndan Parti Meclisi'ne girdi. Cinsiyet kotası uygulaması nedeniyle seçimlerde 60 kişilik PM'ye girmek için yeterli oyu alan Ali Özcan ise liste dışı kaldı Yerine kendisinden daha az oy almış Sera Kadıgil girdi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Çankaya Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bu kararla bundan sonraki itirazları ancak 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle YSK yapılabiliyor fakat YSK, CHP'nin cinsiyet ve gençlik kotası koymasından beri yapılan tüm itirazları esası görüşmeden red etmişti.

Cinsiyet kotasındakı kesin karar ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım liste dışı kalmış oldu.