CHP'de parti içi muhalefetin hedefinde Baykal'ın adaylığı var

TBMM’de yeni yasama döneminde görev yapacak gurup başkanvekilleri seçimi için yapılan basına kapalı toplantıda Meclis Başkanlığına adaylığı açıklanan Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a muhalefet dikkat çekti. Alınan bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Antalya milletvekillerinin imzası ile adaylık başvurusunu yapmasını istemesi üzerine Baykal’ın hemşerisi Mustafa Akaydın, “Ben aday göstermem” diyerek itiraz ettiği öğrenildi.

Grup yöneticilerini seçmek için yapılan toplantıda edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun guruba bir konuşma yaptığı ve Antalya Milletvekili Baykal’ı TBMM Başkanlığı’na aday gösterme kararı aldığını söylediği “ Parlamenter sisteme sahip çıkacak, cumhurbaşkanının yetkilerini frenleyecek, deneyimli bir siyasetçi olduğu için Baykal’a teklif götürdüm. Kendisi de bunu kabul ettim. Adayımız Deniz Baykal’dır ve sonuna kadar arkasında duracağız” dediği öğrenildi.

Milletvekilleri konuşulmasını istedi

Bu açıklamanın ardından söz alan İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in , Baykal’ın TBMM Başkanlığı adaylığının toplantının gündem maddesine alınmasını istediği ve tartışılmasını önerdiği belirtildi. Baykal ismine itiraz etmediğini de ifade eden Cihaner’in , “Baykal’ın adaylığı tamam ama konuşsaydık iyi olurdu” dedi. Cihaner’in bu sözlerine Kılıçdaroğlu’nun , “Buyurun konuşalım” demesine rağmen, gurup yöneticilerinin İç Tüzük anımsatması yaptığı kaydedildi. Buna göre, seçim gündemli toplantıda başka konunun gündem maddesi yapılmayacağı aktarıldı.

Bu tartışmadan sonra bir kez daha söz alan Kılıçdaroğlu’nun, Baykal’ın aday başvurusunun Antalya milletvekillerinin imzası ile yapılmasını istedi. Bu isteğe tepki gösteren isim Mustafa Akaydın’ın, “Ben aday göstermem” dediği belirtiliyor.

Bu arada Mustafa Akaydın’ın, yakın çevresine Baykal’ın adaylığına tepkisinin kişisel olmadığını söylediği “ Benim itirazım kişisel değil ilkesel” dediği ifade edildi.

Grup Başkanvekillikleri için yapılan oylamada Ankara Milletvekili Levent Gök, İstanbul Milletvekili Engin Altay, koltuklarını korurken, Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin yerine koltuğa oturdu. Kulislerde Hamzaçebi’nin olası bir koalisyon hükümetinde bakan veya TBMM Başkanvekilliğine getirileceği de konuşuluyor.