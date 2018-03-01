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Politika

CHP'de parti içi ittifak komisyonu kuruldu

Komisyon 4 kişiden oluşuyor

01 Mart 2018 15:26

CHP'de oluşturulan ittifak komisyonu AKP-MHP ittifakında yer almayan partileri ziyaret edecek ve ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.

4 kişiden oluşan komisyonda Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile  Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer aldığı öğrenildi.

AKP ve MHP 2019 seçimleri için ittifak kararı almışltı.

AKP-MHP ittifakında yer almayan partileri ziyaret edecek olan komisyon, ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.

MYK sonrası bir açıklama yapan Bülent Tezcan, CHP olarak seçim ittifaklarının yapılmasına kategorik bir itirazları olmadığını aktararak, “Siyasi partiler bir araya gelebilir, ittifaklar yapabilir, milletin karşısına bu ittifak ile gidebilir. Ama bu ittifak siyaseti zenginleştirmek, siyasi partilerin kimliklerini korumak ekseninde oluşturulursa yapılır. Oysa TBMM gündemine getirilen teklif bir demokratik ittifak yolunu açan teklif değildir” demişti.

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