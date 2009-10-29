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Politika

CHP'de öpüşme yasağı

Domuz gribi tehlikesi, İzmir İl Genel Meclisi'nde öpüşme yasağı getirdi.

29 Ekim 2009 02:00

Domuz gribi tehlikesi, İzmir İl Genel Meclisi'nde öpüşme yasağı getirdi.

Uzmanların domuz gribinden korunma yollarının başında öpüşmeme ve tokalaşmamayı göstermesi üzerine CHP Grup Başkanvekili Mahmut Esat Aslan, grup odasında öpüşme ve tokalaşmayı yasakladı.

CHP Grup Başkanvekili Mahmut Esat Aslan, grup ve toplantı odalarının kapısına, duvarlarına hatta bilgisayarın üzerine "Grip mikrobunun bulaşmaması için öpüşmeyin tokalaşmayın" yazılı kağıt astı.

Mahmut Esat Aslan gün içerisinde pek çok kişi ile görüştüklerini belirterek, "Uzmanlar özellikle domuz gribinden korunmak için bir süreliğine öpüşmeyin, tokalaşmayın diyorlar. Biz Türkler sıcak kanlıyız öpüşmeden tokalaşmadan duramayız ama buna bir süre ara vermemiz gerekiyor. Amacım yasak getirmek değil, ancak bu yazılarla misafirlerimizi uyarmak" dedi.

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