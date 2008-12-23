CHP'de olağanüstü kurultay sinyali

CHP liderinin, seçim sonrası “İsterse Parti Meclisi kendini yenileme kararı alabilir” demesi, alınacak sonuca göre kurultay toplayabileceği yorumlarına neden oldu.



CHP’de, geçen mayıstan bu yana gündemde olan tüzük ve program değişikliği hafta sonunda gerçekleştirildi. Tüzük değişikliğiyle CHP lideri Deniz Baykal, Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) tek adam haline gelecek. Baykal, değişikliklerin 29 Mart seçimleri sonrasında hayata geçirilmesini istiyor. Baykal’ın bu ertelemeyle, seçim öncesinde değişikliğe karşı çıkan CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın talebini gözettiği vurgulanıyor.



Kürt açılımı olmadı

CHP’de aylardır beklenen tüzük değişikliği ve yeni program, hafta sonunda gerçekleştirilen kurultayda kabul edildi. Kurultayda, Doğu ve Güneydoğu delegelerinin beklediği Kürt açılımı gerçekleşmezken, CHP iktidarında “farklı etnik grupların ana dillerini öğrenme, öğretme ve yayın yapma haklarının güvence altına alınacağı” ilan edildi.

Kurultayda, yapılan tüzük değişikliklerinin ne zaman uygulanacağına Parti Meclisi’nin (PM) karar vermesi benimsendi. Baykal, yeni MYK’yı ne zaman oluşturacağının ipucunu da kurultayda vererek, “Herkesin alıştığı bir çalışma tarzı var. Yerel seçimlerden önce yürürlüğe koymayalım” çağrısında bulundu.

Kararın PM’ye ait olduğunu belirten Baykal’ın, “İsterse PM kendisini de yenileme kararı alabilir” demesi dikkati çekti. Baykal’ın bu sözleri, 29 Mart’ta alınacak sonuca göre yeniden olağanüstü kurultaya gidilerek, PM’nin tamamının yenilenebileceği şeklinde yorumlandı.

Tüzük değişikliğiyle geleneksel sol partilerde 2. adam konumunda olan genel sekreterin yönetim görevleri de elinden alındı. Genel sekreter, sadece CHP ile ilgili davalarda partiyi temsil ederek yazışmaları yürütecek. Yeni tüzükle genel sekreter de artık PM tarafından değil, doğrudan Baykal tarafından PM üyeleri arasından seçilecek.



Baykal güçlenecek

Yeni tüzükle, daha önce MYK üyeliği yapmış olan Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Hakkı Suha Okay ve Kemal Anadol da oy hakları bulunmaksızın MYK üyesi oldu.

CHP’de, “başkanlık sistemine geçiş” olarak yorumlanan yeni tüzükle, doğrudan Baykal’ın atayıp, gerekirse görevden alacağı 13 başkan yardımcısı bulunacak. Bunlar, “Örgüt, Seçim ve Hukuk İşleri, Basın ve Propaganda, Yerel Yönetimler, Dış İlişkiler, Sivil Toplum Örgütleri, Kadın, Gençlik, Bilim ve AR-GE İdari ve Mali İşler, Halkla İlişkiler, Ekonomi, Partiiçi Eğitim” alanlarından sorumlu olacak.



‘CHP siyasi simgeye karşı’

14 yıl sonra yenilenen “Çağdaş Türkiye için Değişim Programı”nda, partiye çarşaflı üyelerin kabul edilmesinden sonra CHP’ye yöneltilen laiklik eksenli eleştirilerle ilgili kimi ifadeler de şu şekilde yer aldı: “CHP, dini unsurların siyasi simge olarak kullanılmasını demokrasi anlayışı ile bağdaşmayan ve Anayasamızın değiştirilemez hükümleriyle çelişen bir davranış olarak görür. CHP, din unsurunun baskı aracı olmasını da, din duygusunun ve dinsel inançların baskı altına alınmasının da ibadet yerlerine siyasetin girmesinin de kesinlikle engellenmesini öngörür.”