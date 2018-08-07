CHP'de olağanüstü kurultay isteyen muhaliflerden oturma eylemi: Hak, hukuk, kurultay!

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay talep eden ve imza veren bazı delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı. Demokratik taleplerinin arkasında duracaklarını ve haklarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyleyen yaklaşık 50 delege adına açıklama basın yapan CHP'nin Samsun Kurultay Delegesi Fatma Necile Çokay, kurultay talebinde bulunanların imzasına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık ise CHP'de olağanüstü kurultay taleplerinin gerçekleşmesi adına eylem yaptıklarını, talepleri gerçekleşene kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden kurultaya gitmek istemediğine ilişkin bir soru üzerine Uyanık, "Korkunun ecele faydası yok. Sayın Genel Başkanımıza kalmış olsa, kendisi sağduyulu, kurultaya giderdi." dedi.

Uyanık, partisinin "yeterli sayı yok" yönünde açıklama yapması durumunda demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaklarını vurgulayarak, "Ben bir kurultay delegesi olarak bütün kanuni ve yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıklıyorum. Gideceğim, demokratik haklarımı sonuna kadar kullanacağım." ifadesini kullandı.

Uyanık, sözlerine şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ilk gün dedi ki '604'ü getirin, hemen olağanüstü kurultayı toplayalım'. Velev ki bizim 15 imzamız eksik. İYİ Parti'ye grup kurmaları için 15 milletvekili veren Sayın Genel Başkanımız eğer burada 3, 5, 10 delege hesabı yapıyorsa, takdiri kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz."

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. "24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez" diyen Tüzün, "Toplam 1030 delegemizin 630'u, notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir" şeklinde konuştu.



Tüzün'ün açıklamaları şöyle;



Eğer hemen yerel seçim öncesi merkez yönetim kurulu değişiyorsa, kurultay da yapılabilir. Bir delege notere ne için imzaya gider? Temel sebep, olağanüstü kurultay çağrısına imza atmaktır.

Toplam 1030 delegemizin 630'u, notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir.

Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş, biz bunu görmek istiyoruz. Çağrı heyetinden bir temsilcinin olduğu toplantı düzenlenerek bunun yapılması gerekiyordu ancak yapılmadı. Başta yöneticilerimiz ve genel başkanımız olmak üzere, önümüzdeki günlerde MYK sonrası mutlaka bir açıklama yapılacaktır.

Sonuç itibariyle bu kurultayın toplanması için sayın genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizlerin de yol haritamızı belirleyeceğini belirtmek isterim.

24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez. Bizim tüzüğümüz gereği en yetkili organımız kurultaydır. Çağrı heyeti ve sayın İnce'nin böyle bir düşüncesi yoktur ama delege arkadaşlarımız bireysel olarak böyle bir müracaat yaparlarsa bizim diyeceğimiz bir şey yoktur.

Dört lastiğin ikisi patlamışsa o otomobilin yol alması mümkün değildir. Delegelerimizin 50+1'i kurultay talebini beyan etmiştir.

İnanıyorum ki genel başkanımız bu çağrıya sessiz kalmayacak ve MYK sonrası gerekli açıklamayı yapacaktır.

(İmzasını geri çekenler) Kaç kişi olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Sadece beyan edildi. 21 olabilir, 31 olabilir.