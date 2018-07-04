CHP'de olağanüstü kurultay için imzalar toplanmaya başlandı

CHP Büyük Kurultay delegelerinin bir bölümünün olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP'nin genç kurultay delegeleri Sinan Çiftçi, Mehmet Emin Altunses, Burak Esen, Hilal Çokoy ve Aylin Ayyıldız'ın Olağanustu kurultay için ilk imzalari vererek, Genel Başkanlık için Muharrem İnce'yi önerdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gerçekgündem'in haberine göre; Batman kurultay delegeleri Hikmet Duruş, Mehmet Kırmızıtaş, Ahmet Durmaz, Çetin Kızılbulut, Cihan Yaşar, Orhan Bekiroğlu, Mehmet Ekin ve Hüseyin Yaşar da yayınladıkları açıklamada ‘Partimizin daha fazla yıpranmaması ve parti içi tartışmaların son bulması için 2019 yerel seçimlerinden önce Olağanüstü kurultay 'ın toplanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz' ifadesinde bulundular.

Kaç imza gerekli?

Seçimli olağanüstü kurultay için delege sayısının salt çoğunluğu gerekirken, yüzde 10 imza ile de kurultay toplanıyor. Ancak yüzde 10 imza ile toplanan kurultayda seçim yapılamıyor. Buna göre seçimli olağanüstü kurultay için 627 imzanın bulunması gerekiyor. CHP tüzüğüne göre kurultayı genel başkan toplayabilir veya Parti Meclisi’nde (PM) salt çoğunlukla kurultay kararı alabiliyor. Genel merkezde seçimin tamamlanmasından itibaren olağanüstü kurultaya kapılar kapalıyken, İnce tarafından ise oldukça mesafeli yorumlar geliyordu.

İnce dün yaptığı açıklamayla ilk kez kurultayla ilgili ciddi bir mesaj vermiş oldu. İnce’nin mesajının ardından CHP kulisleri bir kez dahakurultay olasılığı ile hareketlendi. Gerek PM’den gerekse bazı delegelerden net şekilde istifa ve kurultay çağrıları yapılırken, diğer bir görüş de kurultaya mesafeli bakıyor.