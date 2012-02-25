30 bin kişi, CHP kurultayına katılmak için başvurdu

T24 - CHP'de yarın yapılacak 16. Olağanüstü Kurultay hazırlıklarında son aşamaya gelindiği bildirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, "Partimiz örgütüne büyük bir güç ve yetki devrediyor. Kadınlarımız ve gençlerimiz artık daha fazla kota alacaklar" dedi.



Yarın Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 16. Olağanüstü Kurultay öncesi kente gelen delegeler ve partililer genel merkezde yoğunluğa neden olurken, parti bayraklarıyla süslenen Genel Merkez binasına ''Büyük Demokrasi Şöleni'' yazısı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunan büyük boy posterler asıldı.



Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, kurultaya 30 bini aşkın katılım talebi olduğunu belirterek, ''Salonun hem içi hem de dışı dolacak görünüyor'' dedi.



Olağanüstü Kurultayı izlemek için 100'e yakın kuruluştan başvuran 918 basın mensubun için saha içinde yerler oluşturulacağını ayrıca fuayede de çalışma alanları hazırlanacağını belirten Toprak, delegeler, onur konukları ve yabancı misyon temsilcileri için de ayrı ayrı oturma bölümleri hazırlandığını anlattı.



Kurultay hazırlıklarını 400 kişilik bir organizasyonla sürdürdüklerini belirten Toprak, ''Yarın sabah Arena Spor Salonu, siyasi tarihimizin en görkemli demokrasi şölenine ev sahipliği yapacak'' diye konuştu.



Delegelerin katılımı konusunda sıkıntı olmayacağını ifade eden Toprak, şunları kaydetti:



''Dünden beri partimizin bütün katları delegelerimiz, il başkanlarımız ve milletvekillerimizle dolup taşıyor. Büyük bir coşku ve heyecan yaşanıyor. Çünkü partimiz örgütüne büyük bir güç ve yetki devrediyor. Kadınlarımız ve gençlerimiz artık daha fazla kota alacaklar. CHP tarihi değişim ve dönüşüm süreçlerinden birinden geçiyor ve bu kurultay partimizin iktidar yolunda büyük bir ivme yakalamasına neden olacak. Bu kurultaydan sonra çok büyük bir sıçrama gerçekleştireceğiz.''



Öte yandan parti genel merkezinde eski gençlik kolları başkanları ve yöneticilerinin düzenledikleri toplantıda, CHP kurultaylarıyla güncel gelişmeler değerlendirildi. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.



CHP İl Başkanları da Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap başkanlığında toplanarak, kurultaylar öncesi durum değerlendirmesi yapacak.