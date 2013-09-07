CHP'de Mustafa Sarıgül'e 'af' hazırlığı

CHP Parti Meclisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarını tartışacağı 8 Eylül’deki toplantısında, partiden ihraç edilenler de gündeme gelecek. CHP’den ihraç edilenler arasında bulunan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün de partiye geri döneceği öne sürülüyor.

CHP Parti Meclisi 8 Eylül’de toplanarak hem Cumhuriyet’in, hem de CHP’nin 90’ıncı yılı için özel çalışmalar yapmayı planlıyor.

Taraf’tan Güler Yılmaz’ın haberine göre, Parti Meclisi’nde CHP’den ihraç edilenlere af yolunun açılması bekleniyor. Affın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığı konuşulan Mustafa Sarıgül’ü de kapsaması planlanıyor. Böylece Mustafa Sarıgül krizinin sıkıntı yaratmadan aşılması hesaplanıyor.

‘Aşılması gereken süreçler var’

Ancak Sarıgül ismini destekleyenler (Adnan Keskin, Bihlun Tamaylıgil, Erdoğan Toprak) olduğu gibi özellikle Gürsel Tekin başta olmak üzere karşı olanlar da var. Sarıgül’e karşı olan yöneticilerin genel af istemediği ifade ediliyor. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın Sarıgül’ün adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu’nu ikna etmeye çalıştığı kulislerde konuşuluyor.



Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın ise Sarıgül’ün adaylığına ilişkin değerlendirme yaparken, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Sarıgül’e bir çağrı yaptı. Ancak aşılması gereken süreçler var. Bir af süreci olacaksa bunun önce Parti Meclisi’nden geçirilmesi ve ardından da gerekli prosedürlerin işlemesi gerekiyor. Karşılıklı olarak sıkıntı olmazsa süreç yürür. İhtiyatlı olmak, süreci iyi yönetmek, parti ve ülke çıkarları için çalışmak önemli” dedi. Günaydın, Sarıgül ile parti yönetiminin görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken de “Ön görülen bir görüşmenin olmadığını, ancak karşılıklı görüş alış verişinin sürdüğünü” söyledi.

Aylin Nazlıaka Ankara’ya talip

Günaydın, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın büyükşehir belediye başkanlığına adaylığı konusunda ise şöyle konuştu:

“Aylin Nazlıaka ile birlikte Ayaş Belediye Başkanı Ali Başkaraağaç’ın müracaatı var. Bizimle görüşen ve niyetlerini ortaya koyan çok sayıda arkadaşımız bulunuyor. Bu arkadaşlarımızın hepsi Ankara’yı çok daha iyi yönetebilecek kapasiteye sahipler. Ayrıca milletvekillerinin adaylığı konusunda Genel Başkanımızın da ifadesi var. İsteyen vekillerin il ilçe, büyükşehirlerde aday olabileceklerini söylemişti.”



Gökhan Günaydın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de en başarılı belediye başkanları arasında bulunduğunu ifade ederek “İzmir ve Eskişehir’de en önemli aday potansiyellerinin kendilerinde olduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesiyle bu iki ismin yeniden adaylığının kesinleştiğinin mesajını verdi.