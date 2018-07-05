CHP'de Muharrem İnce destekçileri kurultay için imza topluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştuğu yemekte kurultay teklifinde bulunan CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye parti yönetiminden olumsuz yanıt gelirken, İnce'yi destekleyen delegelerin olağanüstü kurultay için imza topladığı öğrenildi. İlk destek Sakarya ve Konya'dan geldi.

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile buluştuğu yemekte 'Genel başkanlığı bana bırakın, onursal başkanlığı alın' önerisi getirmiş, ve “Ben imza toplamayacağım ama hayır derse, örgüt kendisi çözecektir bu işi” demişti.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın aktardığına göre, bunun üzerine İnce’yi destekleyen parti delegeleri, olağanüstü kurultayın toplanması ve İnce’nin genel başkan adayı olması için imza toplamaya başladı.

İnce’yi destekleyen delegelerin, ‘kurultay delegesi olarak bir an önce olağanüstü kurultayın toplanması ve İnce’nin genel başkan adayı olarak önerildiğine’ ilişkin ıslak imzalı taahhüt topladığı belirtildi.

Bu taahütlerin, CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay toplanması için yeterli olan delege sayısının salt çoğunluğu aşması halinde İnce’ye gönderileceği ve İnce’nin imzaları aldıktan sonra Kılıçdaroğlu’na bir kez daha çekilmesi yönünde çağrı yapacağı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun bu öneriyi reddetmesi halinde İnce’nin imzaları notere ve CHP Genel Merkezi'ne sunarak olağanüstü kurultay için düğmeye basacağı kaydedildi.

İnce’ye ilk imza Sakarya ve Konya örgütünden geldi.