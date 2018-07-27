CHP'de muhalifler kurultay için toplanan imza sayısını açıkladı

24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası seçimli olağanüstü kurultay sesleri yükselen CHP'de, seçimli olağanüstü kurultay için toplanan ıslak imza sayısını açıklandı. CHP Bilecik milletvekili Yaşar Tüzün, "Kurultayın toplanması için yeter sayı mevcuttur. Toplam 628 delegemiz bize imzasını göndermiştir" dedi. Tüzün, bu imzaların 559'unun ellerinde olduğunu, 69'unun ise pazartesi günü geleceğini söyledi.

İmza toplama sürecinin üç gün daha süreceğini belirten Tüzün, "Pazartesi saat 17:30 itibarıyla bu sayının 700'ü aşmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"32 il başkanımızı sayabildik"

Genel Merkez'e destek açıklaması yaparak 'kurultay talebinden vazgeçin' diyen il başkanlarına tepki gösteren Yaşar Tüzün, "58 il başkanının beyanda imzası var dense de fotoğrafta 32 il başkanımızı sayabildik" ifadesini kullandı. Tüzün, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Gelinen noktayı şeffaf bir biçimde açıklayıp bilgilendirme amacı ile buradayız. Sevgili basın mensupları, tüzüğümüz gereği imza kampanyasının başlamasından sonra 30 Temmuz saat 17:30'da imza verme süresi sona eriyor. Delegelerimiz, saat 17:30'a kadar imzalarını verebilirler. İmza süreci kapandıktan sonra bu imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edilecektir.

"129 imzanın olduğunu düşünmüyoruz"

"Milletvekili arkadaşlarımız dün bir bildiri yayınladılar, bu bildiride 129 arkadaşımızın ismi geçti, bakın ismi geçti diyorum, imzası değil. Ben aranmadım, benim gibi aranmayan birçok arkadaşımız var. Onların şahsi fikirlerine saygı duyuyoruz ancak 129 imzanın olduğunu düşünmüyoruz.

TIKLAYIN - CHP'li 129 milletvekilinden "kurultay olmasın" açıklaması

"81 ilimiz var, 81 il başkanımız var. 58 il başkanının beyanda imza var dense de fotoğrafta 32 il başkanımızı sayabildik. İl başkanlarımız şahşi düşüncelerini açıklamışlardır. İstanbul il başkanı vardır ama İstanbul'da 75 arkadaşımız imza verdi. Yine İzmir il başkanımız bildiride bulundu. Ama 27 delegemiz imza verdi. Konya il başkanımız vardı ama Konya'dan 21 arkadaşımız imza verdi.

"İl başkanlarımız, örgütlerimizle, kurultay delegelerimizle konuşup bir değerlendirme yapmamışlardır. Onların açıklamalarından sonra birçok yerden arandık, "İmza vermemiştik ama bu açıklamadan sonra vereceğiz" diyen birçok arkadaşımız oldu. O nedenle il başkanlarımıza teşekkür ediyorum.

"Ayıp mı, yasak mı?"

"Tüzüğümüzde olağanüstü kurultay toplama yetkisi vardır. Tüzük maddesini uygulamak ayıp mı, yasak mı? "Bu kurultay olmasın, kurultay toplanmasın" diye bir madde yok, il başkanlarımız yanlış yerden sürece başladılar.

"İmzaları geri çektirin' şantajını duyuyoruz, bunları üzülerek izliyoruz. CHP delegesi asildir, esir değildir. Bugüne kadar hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmemiştir, eğmeyecektir. CHP 'nin tüzüğünün değişmesine, kurultay yapılmasına kimse engel olamayacaktır.

"İmza atmayanlara 'sakın atmayın' tehdidinin olduğunu ne yazık ki biliyoruz.Islak imzalı bize ulaşan belge sayısı 559'dur. Kurultayın toplanması için yeter sayı mevcuttur. Toplam 628 delegemiz bize imzasını göndermiştir. Pazartesi gününe dek bu süreç devam edecektir. Pazartesi saat 17:30 itibarıyla bu sayının 700'ü aşmasını bekliyoruz"