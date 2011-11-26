CHP'de muhalifler harekete geçti

T24 - CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün açıklamasıyla başlayan Dersim tartışması CHP’de cadı kazanının altını alevledi. Aygün’e karşı 12 bildiricinin Genel Merkez’i göreve çağırmasına karşın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun izlediği ‘Dersim politikası’ partide çatlağı derinleştirirken, çok sayıda tepkili milletvekili muhalif hareket başlattı. Muhaliflerin TBMM’deki yeni üssü Deniz Baykal’ın A Blok Alt Zemin’deki odası.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın CHP’yi eleştirerek, Dersim olaylarıyla ilgili bazı belgeleri açıklamasının ardından, Kılıçdaroğlu’nun “Özür dilemek yetmez, el konulan mallarını da geri ver. Belgeler zaten biliniyor, devletin elindeki belgeleri açıkla” diyerek yanıt vermesi, CHP’de Kılıçdaroğlu’nun iddiaların arkasında durduğu izlenimini yarattı. Bu durum, birçok partiliyi ve milletvekilini rahatsız etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin geçmişini yargılayarak, parti ilkelerine yakışmayan tavır sergilediğini savunan CHP’li muhalifler, daha önce bir bildiri yayımlayan milletvekillerinin yanında yer alarak harekete geçti.

‘Kılıçdaroğlu’nun sözleri bardağı taşırdı’



Radikal'in haberine göre; önceki gün eski CHP milletvekilleri Esfender Korkmaz’ın girişimiyle İstanbul’da, Akif Ekici’nin girişimiyle Ankara’da iki toplantı yapıldı. Benzer toplantıların çeşitli illerde yapıldığı bilgisi kulislere yansıdı. Toplantılara çok sayıda eski milletvekili, eski belediye başkanı ve eski Parti Meclisi üyesi katıldı. Her iki toplantıda da Kılıçdaroğlu’nun partinin misyonu ve vizyonunu temsil edemediği gerekçesiyle kendisine karşı muhalefetin sertleştirilmesi kararı ağırlık kazandı. “Kılıçdaroğlu’nun Dersim açıklamalarıyla bardak taştı. CHP kendi kalesine gol atıyor” diyen muhalifler olağanüstü Genel Kurul da dahil olmak üzere bazı seçenekleri gündemine aldı.



Muhalifler bu çerçevede ilk olarak, milletvekillerine çağrı yaparak, partinin geçmişine ve çizgisine yönelik eleştiriler karşısında seslerini yükseltmelerini isteyecek.



İkinci adım olarak da olağan kurultay için takvimin başladığını belirterek, bu süreçte parti içi demokrasinin korunması için mücadele edecek. İçlerinde Ankara il örgütünün de bulunduğu görevden alınan bazı il ve ilçe örgütlerinin mahkemeye başvurduğunu öğrenen muhalifler, bu süreci mercek altına aldı. İl ve ilçe delege seçimlerinde ve il kongrelerinde partinin çizgisine uygun adayların seçilmesi için çaba gösterilecek. Teşkilatlarda benzeri görevden almaların yaşanmasına engel olunacak.



Bu arada çok fazla örgütün görevden alındığını söyleyen muhalifler, örgütlerin sıkıntı içerisinde olduğunu ve Genel Merkez’e tepkilerin dikkat çektiğini vurguladı.

Olağanüstü kongreye gitme ihtimali



Bu çerçevede daha önce olağanüstü kongre için imza toplamakta zorlanan muhaliflerin, içlerinde Kastamonu ve Osmaniye teşkilatlarının da yer aldığı bazı delegelerden olumlu sinyal aldığı belirtildi. Bu çerçevede yeterli destek alınarak olağanüstü kongreye gidilebileceği kaydedildi.



Partide tüm bu gelişmeler yaşanırken muhaliflerin TBMM’deki yeni üssü de eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın A Blok Alt Zemin’de bulunan odası oldu. Son bir haftada odaya gelen CHP’li ziyaretçilerin sayısındaki artış dikkat çekti.



