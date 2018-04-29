T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'de milletvekili aday adaylarının kaderi bu 5 kişinin elinde

CHP'nin milletvekili adayları, 5 genel başkan yardımcısının gerçekleştireceği mülakatların ardından belirlenecek

29 Nisan 2018 17:28

Aday adaylığı başvurularını başlatan Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimlerin 24 Haziran’daki seçimlerde yarışacağını 5 genel başkan yardımcısı belirleyecek. Milletvekilli adaylarının mülakat ile belirlenmesine karar verilen CHP’de, adayların kaderini belirleme görevi genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak’a verildi.

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran’ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını belirleyecek heyette yer alan genel başkan yardımcıları Bingöl, Öztrak, Torun, Erkek ve Budak’a birer yazı gönderdi. Yazıda, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle, milletvekili aday adaylarının dosyalarının kabulü ve aday adaylarıyla görüşme heyeti olarak aşağına bulunan seçim çevrelerinde görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Milletvekili aday adaylığı için gerçekleyecek müracaat tarihleri arasında aday adayları ile gerekli görüşmeleri yaparak değerlendirme ve bilgi notu hazırlamanızı rica ederim” ifadelerine yer verildi.

CHP’de yapılan görevlendirmeye göre, genel başkan yardımcıları şu illerdeki milletvekili adaylarının belirlenmesinden sorumlu olacak:

  • Tekin Bingöl: Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul 1. Bölge, Çanakkale.
  • Faik Öztrak: Mersin, Erzincan, Şanlıurfa, Düzce, Çorum, Ordu, Artvin, Kocaeli, İstanbul 2. Bölge, Eskişehir. 
  • Seyit Torun: Adana, Malatya, Erzurum, Van, İzmir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ. Muharrem Erkek: Ankara, Isparta, Aydın, Adıyaman, Bolu, Tokat, Edirne, Yalova, Samsun. 
  • Çetin Osman Budak: Burdur, Hatay, Tunceli, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Bursa, İstanbul 3. Bölge.

Mülakatların ardından bilgi notu hazırlanacak

Milletvekili aday adayları, dosyalarını sunduktan sonra ilgili genel başkan yardımcısı ile CHP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirecek ve yapılacak mülakat sonucuna göre bilgi notu hazırlanacak. Daha sonra bu bilgi notuna göre aday adayının, aday listesinde yer alıp almayacağına ve sıralamasına karar verilecek. CHP’de benzeri bir uygulama 2011 seçimlerinde yapılmıştı.

ETİKETLER

chpmilletvekili adaylarımülakatTekin BingölFaik ÖztrakSeyit TorunMuharrem ErkekÇetin Osman Budak

İlgili Haberler

CHP: 24 Haziran'a kadar başka tuzakların olacağını biliyoruz

"24 Haziran'da sandıkta millet bunların oyunlarını bozacak"

Ankara-Kayseri yolunda yanındaydı, “Adayınız o mu” sorusu Kılıçdaroğlu'nu gülümsetti; CHP'nin adayı Kesici mi?

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici kimdir?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24