CHP'de milletvekili aday adaylarının kaderi bu 5 kişinin elinde

Aday adaylığı başvurularını başlatan Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimlerin 24 Haziran’daki seçimlerde yarışacağını 5 genel başkan yardımcısı belirleyecek. Milletvekilli adaylarının mülakat ile belirlenmesine karar verilen CHP’de, adayların kaderini belirleme görevi genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak’a verildi.

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran’ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarını belirleyecek heyette yer alan genel başkan yardımcıları Bingöl, Öztrak, Torun, Erkek ve Budak’a birer yazı gönderdi. Yazıda, “24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle, milletvekili aday adaylarının dosyalarının kabulü ve aday adaylarıyla görüşme heyeti olarak aşağına bulunan seçim çevrelerinde görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Milletvekili aday adaylığı için gerçekleyecek müracaat tarihleri arasında aday adayları ile gerekli görüşmeleri yaparak değerlendirme ve bilgi notu hazırlamanızı rica ederim” ifadelerine yer verildi.

CHP’de yapılan görevlendirmeye göre, genel başkan yardımcıları şu illerdeki milletvekili adaylarının belirlenmesinden sorumlu olacak:

Tekin Bingöl: Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul 1. Bölge, Çanakkale.

Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, İstanbul 1. Bölge, Çanakkale. Faik Öztrak: Mersin, Erzincan, Şanlıurfa, Düzce, Çorum, Ordu, Artvin, Kocaeli, İstanbul 2. Bölge, Eskişehir.

Mersin, Erzincan, Şanlıurfa, Düzce, Çorum, Ordu, Artvin, Kocaeli, İstanbul 2. Bölge, Eskişehir. Seyit Torun: Adana, Malatya, Erzurum, Van, İzmir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ. Muharrem Erkek: Ankara, Isparta, Aydın, Adıyaman, Bolu, Tokat, Edirne, Yalova, Samsun.

Adana, Malatya, Erzurum, Van, İzmir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ. Muharrem Erkek: Ankara, Isparta, Aydın, Adıyaman, Bolu, Tokat, Edirne, Yalova, Samsun. Çetin Osman Budak: Burdur, Hatay, Tunceli, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Bursa, İstanbul 3. Bölge.

Mülakatların ardından bilgi notu hazırlanacak

Milletvekili aday adayları, dosyalarını sunduktan sonra ilgili genel başkan yardımcısı ile CHP Genel Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirecek ve yapılacak mülakat sonucuna göre bilgi notu hazırlanacak. Daha sonra bu bilgi notuna göre aday adayının, aday listesinde yer alıp almayacağına ve sıralamasına karar verilecek. CHP’de benzeri bir uygulama 2011 seçimlerinde yapılmıştı.