CHP'de mevcut vekiller önseçimde hezimete uğradı!

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Kadın aday 2. oldu

Şahin Mengü 5. sırada

Balbay'ın aday olduğu Aydın'da ilk sıra Tezcan'ın





Muğla'da Tolga Çandar sürprizi

Habertürk'te yer alan habere göre, CHP’nin 29 ilde gerçekleştirdiği ön seçim de mevcut milletvekilleri başarı gösteremedi. Kadınların büyük sürpriz yaparak pek çok yerde ikinci sıralara çıktığı seçimlerde, eski genel sekreter Adnan Keskin Denizli’de, eski devlet bakanı Fikret Ünlü Karaman’da, türkülerin unutulmaz sesi Tolga Çandar ise büyük bir sürprize imza atarak Muğla’da ilk sırada yer aldı.Hâkim gözetiminde yapılan ön seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre CHP’de sevinenler ve üzülenler şöyle:- Denizli’de uzun yıllar CHP genel sekreterliği yapan Adnan Keskin ipi önde göğüsledi. - Karaman’daki ön seçimin galibi ise, Bülent Ecevit kabinesinde bakanlık yapan, Kemal Derviş’e yakınlığıyla bilinen Fikret Ünlü. Karaman’da ikinci sırada Osman Nuri Koçak yer aldı.- Çanakkale’demilletvekili Ahmet Küçük ancak dördüncü olabildi. İlk sırada Çan’ın eski Belediye Başkanı Ali Sarıbaş, ikinci sırada eski il başkanı Mustafa Serdar Soydan, üçüncü sırada ise Bülent Öz yer aldı.- Afyon’da mevcut milletvekili Halil Ünlütepe yerine birinci sırayı Ahmet Topbaş aldı. -Sivas’tamevcutmilletvekilli Malik Ejder Özdemir ilk sırada yer alırken, Artvin’de eski il başkanı Uğur Bayraktar birinci sırada yer aldı. MilletvekiliMetin Arifağaoğlu ise sıralamaya giremedi.- Amasya’da Ramiz Topal milletvekili Hüseyin Ünsal’ı geride bıraktı.- Erzincan’da Dr.MuharremIşıl birinci, Erdoğan Öz ise ikinci sırada yer aldı. Milletvekili Erol Tınastepe ilk ikiye giremedi.- CHP’nin milletvekili çıkaramadığı iller arasında yer alan Bolu’da Tanju Özcan ilk sırada yer alırken,Mehtap Özcan Mısırlıoğlu ikinci sırada yer aldı.- Düzce’de birinci sırada Selçuk Yanmaz, ikinci sırada İlknur Başak Tütüncü, Yozgat’da, Ali Ayık birinci, Ali Keven ikinci sırada, Karabük’te Mustafa Eren birinci, Erdoğan Dinçel ikinci, Kütahya’da Şeref Han birinci, Zeliha Aksal Şahbaz ikinci, Kastamonu’da Bahri Gökçebay, Niğde’de ise Doğan Şafak ilk sırada yer aldı.- Bir sürpriz de Manisa’da yaşandı. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Manisa Milletvekili Şahin Mengü beşinci sırada yer alabildi. Birinci sırada bir dönem önce milletvekilliği yapan Hasan Ören, ikinci sırada Sakine Öz, üçüncü sırada MazlumNurlu sıralandı. -Kırklareli’ndeki birinci sırada eski milletvekilli Mehmet Kesimoğlu, ikinci sırada ise mevcut milletvekilli Turgut Dibek yer aldı. Milletvekilli Tansel Barış ise sıralamaya giremedi.Ergenekon'un tutuklu sanığı gazeteci Mustafa Balbay’ın kontenjan adaylığı başvurusunda bulunduğu Aydın’da yapılan ön seçimde ise birinci sırayı Bülent Tezcan alırken, ikinci sırayı Osman Aydın aldı. Parti yönetimi listede ikinci sıra için kontenjan kullanacağını açıklamıştı. Yönetim tercihini Balbay’dan yana kullanırsa ikinci sırada yer alacak. Ön seçimden ikinci çıkan Aydın ise üçüncü sırada olacak. Eşi Nezaket Atasoy’un AK Parti İzmir’den aday adayı olduğu Kamber Atasoy, Aydın’ da listeye giremedi.CHP’nin iddialı olduğu 2007 seçimlerinde 3 milletvekilli çıkardığı Muğla’da ipi göğüsleyen Tolga Çandar oldu. Çandar’ın büyük sürpriz yaparak ilk sırada yer aldığı seçimde, Prof. Dr. Nurettin Demir ikinci, Emrah Doğu üçüncü, Dr. Ali Arslan’ın ise dördüncü oldu. Mevcut milletvekillerinin ilk dört arasına girememesi dikkat çekti.