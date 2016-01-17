CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'nun 'anahtar listesi' belli oldu

CHP'de Parti Meclisi adaylıkları için süre bitti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "anahtar listesi" de belli oldu.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayda, yapılan hazırlıkların ardından seçimlere geçildi. Delegeler 24 sandıkta, 52 PM üyesiyle 15 kişiden oluşan YDK üyelerini belirleyecek. PM'nin 8 üyesi ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından gelecek.

Anahtar liste

Oy kullanmaya başlayan delegeler, başvuruda bulunan 462 aday arasından seçim yapacak. Delgeler en az 47, en fazla 52 adayı işaretleyebiliyor.

Kılıçdaroğlu'nun "Örgüt Anahtar Listesi" adı altında dağıtılan 52 kişilik PM listesinde, mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) Bülent Tezcan, Selin Sayek Böke, Veli Ağbaba, Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Enis Berberoğlu, Tekin Bingöl ve Haluk Koç yer alıyor.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde mevcut MYK üyelerinden Mehmet Bekaroğlu, Nihat Matkap, Faik Öztrak ve Seyhan Erdoğdu yer almıyor. Yakup Akkaya, Sencer Ayata ve Ercan Karakaş ise PM için adaylık başvurusu yapmamıştı.



Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde, PM kısmında 20, Bilim Yönetim ve Kültür Platformun'nda da 1 olmak üzere 21 milletvekili bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 52 kişilik anahtar listesinde ayrıca şu isimler bulunuyor:

"Hakkı Süha Okay, Mustafa Moroğlu, Ekrem Kerem Oktay, Gülseren Onanç, İrfan Önal, Yasemin Öney Cankurtaran, Sibel Özdemir, Ali Özgündüz, Mustafa Öztaşkın, Kamil Okyay Sındır, Cenk Sidar, Çetin Sosyal, Kazım Sönmez, Hüsnü Süslü, Gamze Taşçıer, Seyit Torun, Hüseyin Kutsi Tuncay, Kazım Umdular, Tuğba Ütebay, Cengiz Topel Yıldırım, Öztürk Yılmaz, Candan Yüceer, Ahmet Nazif Yücel, Haydar Akar, Ahmet Akın, Erdal Aksünger, İdris Akyüz, İhsan Alpaslan, Zeynep Altıok, Uğur Arslan, Seyfullah Beysülen, Çetin Osman Budak, Doğan Çakmak, Emre Çam, Deniz Demir, Şeyma Dumrul, Sevda Erdan Kılıç, Okan Gaytancıoğlu, Turan Hançerli, Sera Kadıgil, Canan Kaftancıoğlu, Perihan Karasu, Devrim Kök ve Bülent Kuşoğlu."

YDK için isimler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde 15 kişilik YDK listesiyle 8 kişilik Bilim Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri için isimler de yer aldı.

Yüksek Disiplin Kurulu listesinde, Şehrazat Mercan, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Serdar Soydan, Ahmet Zeytünlü, Ali Hikmet Akıllı, Turan Aydoğan, Hüseyin Aydoğdu, Saniye Barut, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Celal Çelik, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya bulunuyor.

Bilim Yönetim ve Kültür Platformu listesi ise Prof. Dr. Caner Yenidünya, Prof. Dr. Özkan Yıldız, Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır, Prof. Dr. Lale Karabıyık, Doç. Dr. Alper Keten, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan'dan oluştu.

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun daha geniş olan ve 104 kişiden oluşan diğer bir anahtar listesi de delegelere sunuldu.