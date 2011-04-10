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Politika

CHP'de liste depremi bekleniyor

101 milletvekili bulunan CHP'de 60 ismin liste dışı kalacağı, 18 milletvekilinin de seçilmesi zor sıralara konacağı konuşuluyor.

10 Nisan 2011 03:00

T24 - 101 milletvekili bulunan CHP'de 60 ismin liste dışı kalacağı, 18 milletvekilinin de seçilmesi zor sıralara konacağı konuşuluyor.

Milletvekili adaylarını belirlemeye hazırlanan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu bir araya geldi ve aday listelerini görüşüyor. Saat 17.00'de Parti Meclisi toplantısı başlayacak ve toplantının sonucu merak edilen sorulara yanıt verecek.

Meclis'te şu anda 101 milletvekili bulunuyor, 60 milletvekilinin liste dışı kalacağı, 18 milletvekilinin de seçilmesi zor sıralara konacağı konuşuluyor.

Bu senaryo gerçekleşirse CHP'de kökten bir değişim yaşanacak. Meclisteki 4 milletvekilinden 3'ü liste dışı kalmış olacak.

Ergenekon sanıklarıyla ilgili belirsizlik de sürüyor. Mustafa Balbay'ın İzmir'den aday gösterileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında. Tuncay Özkan, Mehmet Haberal ve İlhan Cihaner gibi isimlerin durumu ise Parti Melcisi toplantısında tartışıldıktan sonra netlik kazanacak.


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