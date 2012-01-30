-CHP'de kurultay tartışması ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihad Matkap, 26 Şubat'ta yapılacak kurultayın, delegelerin çağrıları sonucunda alınmış bir kurultay kararı olmadığını belirterek, ''İmza veren arkadaşlarımız haklı olarak (26 Şubat'ta toplanacak kurultay benim ihtiyaçlarımı karşılamıyor) diyorlar. Burada haklılar O ihtiyacı karşılamak için de farklı bir kurultay yapılabilir'' dedi. Matkap, genel merkezde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde gazetecilerin 26 Şubat'ta toplanacak olağanüstü kurultaya ilişkin sorularını yanıtladı. Nihat Matkap, eski Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı'nın 26 Şubat'ta yapılacak olağanüstü kurultayın genel merkezin belirleyeceği gündemle toplanmasının hukuki olmadığını ileri sürerek, 18 Ocak'ta 362 delegenin imzasıyla yaptıkları kurultay talepli başvurudaki gündemin geçerli olması yönünde yaptığı başvurunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi: ''Cumartesi genel başkanımızın kurultay konusunda almış olduğu kararı ben yazılı olarak açıkladım. Eğer o açıklamam dikkatle izlenirse o açıklamam da '2012 Temmuz ayında yapmayı planladığımız tüzük değişikliklerini konu alan kurultayımızı 26 Şubat'ta yapma kararı aldık' dedim. Dolayısıyla 26 Şubat'ta yapılacak bu kurultay o çağrılarla ilişkili olan bir kurultay değildir. 362 arkadaşımızın imzalarıyla çağrılan kurultay, 18 Ocak'ta tarafımıza iletildi ama yaklaşık bundan 1 yıl öncesinden bu yana devam eden tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik çalışmalarımız var. Sürekli bu konuyu kamuoyunda konuşuyoruz. Haklı olarak arkadaşlarımız şu endişeye kapılmış; 'Acaba bu 26 Şubat'ta yapılacak kurultay, bu çağrının gereği olan kurultay mı, değil mi?' Ben onu da net olarak aydınlatayım, kesinlikle 362 imzadan etkilenen veya o çağrının gereği olan bir kurultay değil. Bu tamamen genel başkanımızın tüzükten gelen yetkilerini kullandığı, bütün tüzük maddelerimizin ele alınacağı, daha demokratik daha çağdaş bir tüzük elde etmemiz için tüzüğümüzün 54. maddesinde yazılı yetkilerin kullanılarak yapılan bir çağrı bu.''