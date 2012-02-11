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Politika

CHP'de kurultay tarihi değişti

CHP'de 1 Mart'ta yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayın, 27 Şubat'ta toplanması kararlaştırıldı.

11 Şubat 2012 23:40

 

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarafından daha önce 1 Mart'ta yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayın, 27 Şubat'ta yapılması kararlaştırdı.
 
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, dün parti genel merkezinde toplanan Tüzük Hazırlık Komisyonu'nun eğilimi, isteği ve mevsim koşulları nedeniyle olağanüstü kurultayın, 1 Mart yerine 27 Şubat Pazar günü toplanmasına karar verdiği belirtildi.
 
Açıklamada, ''Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine toplanacak olan olağanüstü kurultay 26 Şubat günü, 362 delegenin çağrısı üzerine Genel Başkan tarafından toplantıya çağırılan olağanüstü kurultay ise 1 Mart yerine 27 Şubat günü Ankara'da toplanacaktır'' denildi.
 
 

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