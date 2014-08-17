CHP'de kurultay tarihi belli oluyor, İnce'nin aday olması bekleniyor

CHP kurmayları, bugün kesin kararını verecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kurultay tarihi olarak 5-6 Eylül’ü önerdi. Kurultayın ikinci gününde yapılacak tüzük değişikliğiyle “önseçim”e sınırlama getirileceği belirtiliyor. Milletvekili adaylarının belirlenmesi aşamasında genel merkezin yetkisi genişletilecek. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin de adaylığını açıklaması bekleniyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “en kısa sürede” toplanması için çalışma yapılmasını istediği olağanüstü kurultayın, MYK’de son anda değişiklik olmazsa 5-6 Eylül’de toplanması planlandı.

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay kararının ardından salon arayışına başlayan CHP yöneticileri, spor karşılaşmaları nedeniyle birçok spor salonunun hafta sonu uygun olmaması nedeniyle Ankara Ticaret Odası’nın Kongre Salonu’nu buldular. Yaklaşık 1500 kişilik olan salonu Kılıçdaroğlu’nun da uygun bulması halinde bugünkü MYK’de bu tarihin kesinleşmesi bekleniyor.

Ayşe Sayın’ın Cumhuriyet’teki haberine göre, kurultayın ikinci gününde yapılacak tüzük değişikliği kapsamında “önseçim” kriterlerini daraltacak düzenleme yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı seçimi sonrasında parti içinde yükselen “olağanüstü kurultay ve istifa” sesleri üzerine “jet kurultay” kararı alan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün, partisinin MYK’sini toplayarak, bu kararını resmileştirecek.

MYK toplantısı öncesinde olası tarihlerle ilgili çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda, tüzük gereği kurultay tarihinden 15 gün önce ilan edilmesi gerektiği dikkate alınarak 5-6 Eylül tarihi uygun bulundu. Ancak bu tarihte uygun spor salonu bulunamaması sorunu yaşanınca bir sonraki hafta için araştırma yapıldı ancak uygun bir spor salonu bulunamadı.

Bazı kurmayların Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda “seyircisiz” olarak kurultayın toplanması önerisini de Kılıçdaroğlu geri çevirdi.

Bunun üzerine ATO’nun kongre salonu olan Congresium’da kurultayın toplanması için görüşmeler yapıldı ve salonun uygun olduğu 5 Eylül Cuma ve 6 Eylül Cumartesi yapılması planlandı. Kılıçdaroğlu’nun da uygun bulması halinde kurultayın bu salonda toplanacağı belirtildi.

İnce adaylığını açıklayacak

Kurultayda Kılıçdaroğlu’na rakip olacağının işaretini veren Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultay tarihinin MYK’de netleşmesinin ardından grup başkanvekilliğinden istifa edecek. İnce’nin istifa kararıyla birlikte adaylığını da ilan etmesi bekleniyor. İnce’nin adaylık açıklamasının ardından da yurt gezilerine çıkarak destek arayacağı belirtiliyor.

Önseçime sınırlama

Kurultayın ilk gününde genel başkan ve PM seçimi yapılması planlanırken, ikinci gün tüzük değişikliği yapılacak. Parti yönetimi tüzük değişiklikleri üzerinde çalışmalara başladı. Edinilen bilgiye göre en önemli parti tüzüğünün 58. maddesindeki önseçimle ilgili hükümde yapılacak.

Söz konusu madde, milletvekili adaylarının büyük bölümünün “önseçimle” belirlenmesi zorunluluğu getiriyor. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde 26 Şubat 2012 tarihli olağanüstü kurultayda yapılan değişiklikle, aday belirlemede genel merkezin yetkileri daraltılmıştı.

Söz konusu madde, merkez yoklaması ile belirlenecek adayların toplam sayısının, partinin gösterdiği milletvekili adaylarının yüzde 15’ini geçemeyeceği hükme bağlanıyor. Partinin son genel seçimlerde yüzde 10’undan az oy aldığı seçim çevrelerinden gösterilen toplam milletvekili aday sayısının bu orana dahil edilmeyeceği de tüzükle belirlendiği için özellikle Doğu-Güneydoğu Anadolu’da da genel merkeze aday belirleme konusunda inisiyatif tanınıyor.

Kurultayda yapılacak tüzük değişikliği ile önseçim koşullarının daha da daraltılarak, aday belirlemede, 2012 değişikliği öncesinde olduğu gibi daha fazla söz hakkı verilmesi planlanıyor. CHP kurmayları, tüzükteki bu hükmün Seçim Yasası’na aykırı olduğunu, söz konusu yasada belirli bir oran konulmadığını savunuyorlar. Yapılacak bir başka değişiklikle de il ve ilçe örgütlerinin görevden alınmaları halinde mevcut tüzüğe göre 45 gün içindeki kongre zorunluluğu 1 yıla çıkarılacak. Böylece görevden alınan yönetimlerin delegeleriyle seçime gidilmesi engellenecek.