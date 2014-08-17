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Politika

CHP'de kurultay tarihi belli oldu

CHP Sözcüsü Haluk Koç, Eylül ayında kurultay yapılacağını açıkladı

17 Ağustos 2014 19:10

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Haluk Koç, partinin kurultay tarihini açıklayarak "CHP'nin olağanüstü Kurultay'ı 5-6 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası(ATO) Kongre Salonu'nda yapılacaktır. Ben hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haluk Koç düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarda şunları söyledi:

CHP çok geniş çaplı bir tüzük değişikliği gerçekleştirmişti. Yeni tüzükte uygulanan maddelerle ilgili bazı aksaklıklar ortaya çıktı. Bunların düzeltilmesiyle ilgili CHP’nin yine tüzüğünde dar kapsamlı tüzük değişikliği düşünülüyor.

Tüzük çerçevesinde asıl olan çarşaf listedir. Kongrenin akışı sırasında blok listeyle seçime gidilmek istenirse verilen önerge değerlendirilir.

 

'Güçlü genel sekreterliğe dönüş olacak mı?'

 

CHP’de kapsamlı tüzük değişikliği diğer partilerde olduğu gibi değildir. Tüzük komisyonuyla çok geniş kapsamlı değerlendirmesi olur. 5-6 Eylül kurultayı olağanüstü bir kurultaydır. Kapsamlı bir değişiklik söz konusu değildir.
 

'Başbakanlığı ve milletvekilliği Cuma günü düştü'

 

Türkiye’nin esas gündemi fiili bir darbe sürecinin yaşandığıdır.

Cuma günü akşamdan itibaren cumhurbaşkanı seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekilliği sıfatı, başbakanlık ve parti genel başkanlığı sıfatı düşmüştür.

Şu anda Erdoğan’ın demin söylediği sıfatlar çerçevesinde attığı adımlar meşru değildir. Bunun anayasa çerçevesinde suç olduğunu hatırlatmak isterim.

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