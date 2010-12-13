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Politika

CHP'DE KURULTAY MESAİSİ  ANKARA (A.A)

13 Aralık 2010 21:06

-CHP'DE KURULTAY MESAİSİ  ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - CHP'de, 17 Aralık cuma günü il başkanları toplantısı yapılacak.  CHP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in genelgeyle il başkanlarını Ankara'ya davet ettiği bildirildi.  Tekin'in davetinde, 17 Aralık 2010 cuma günü saat 11.00'e yapılacak il başkanları toplantısına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği belirtildi. CHP, il başkanları toplantısının ertesi günü de 15. Olağanüstü Kurultayı'nı toplayacak.

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